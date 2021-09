Brexit után: bezárt kocsmák, üres polcok

Üres polcok jellemzik az élelmiszerboltokat az Egyesült Királyságban, a termékhiány nem csak a hétköznapi emberek életét befolyásolja, de súlyos problémák elé állítja az üzleteket, és az éttermeket is. Olyan alapélelmiszerekhez nem lehet hozzájutni, mint a csirke-, a pulyka- és a sertéshús, de a sört is nélkülöznie kell az embereknek – olvasható a Mirror augusztus 27-i cikkében.

A kiürült polcok látványa nem volt ritka a szocialista blokkban, ám most ezzel a látvánnyal ismerkednek a britek is, miután a koronavírus-járvány okozta korlátozások és a brexitnek köszönhető munkaerőhiány együttesen súlyos rendellenességeket okoznak az élelmiszerellátásban. A szállítmányozó cégek állományából a legfinomabb becslések szerint is 100 ezer sofőr hiányzik, már a COVID előtt sem volt elég kamionos, ám az egészségügyi korlátozások nyomán a helyzet csak súlyosabbá vált. 14 ezer európai kamionsofőr hagyta el az Egyesült Királyságot, és közülük csupán 600 tért vissza.

A legismertebb vendéglátó láncoknál, mint például a Costa, a McDonald’s és a Greggs is érezhető az áruhiány, ami értelemszerűen nem kerülte el a Tescót, a Morrisonst, az Asdát és Sainsbury’st sem. Sok pub kénytelen volt bezárni, mert olyan sörgyárak sem tudtak nekik szállítani, mint az Amstel, a Heineken és a Foster. A vendéglátósok a hiányt azzal próbálják orvosolni, hogy vendégeiknek kisebb főzdék termékeit kínálják, ám ezek a cégek a hirtelen megnövekedett áruigényt nem bírják tartani. A sörözők elkötelezett híveit tovább sújtja az is, hogy a pubok egyik legnagyobb beszállítójánál a GXO logisztikai vállalatnál a sofőrök sztrájkba léptek az alacsony fizetéseik miatt.

Az élelmiszerek mellett súlyos gondot okozhat, hogy elég COVID-teszt sem kerül az Egyesült Királyságba, ezért a Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat vészforgatókönyveket készített, hogy mikor és mely esetekben használjanak teszteket az egészségügyi dolgozók. (index.hu)