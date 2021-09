Medvetámadás Csicsóban

A férfit a csíkszeredai kórházba szállították, ahol másfél órás sebészeti és ortopédiai beavatkozáson esett át, állapota a kórház szóvivője szerint stabil. Az esetre Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter is reagált: közösségi oldalán közölte, hogy tegnap a szenátus első házként elfogadta azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely a medvék településről történő eltávolítását szabályozza. Hozzátette: ezzel csak a probléma egy részét oldották meg, mert nemcsak a belterületeken kötelességük védeni az emberi életet, hanem a településeken kívül is, esztenákon, hegyi útvonalakon, kempingekben és más helyeken is. Hargita megyében a hétvégén – szombaton és vasárnap – összesen 14 riasztást adtak ki lakott területen észlelt medvék miatt. A lakosság türelmének fogytát jelezheti, hogy szombaton a Neamţ megyei Tarkő településen szétroncsolt és műanyag zsákokba csomagolt medvetetemre akadt egy férfi. A maradványok egy híd alá voltak elrejtve, a rendőrség orvvadászat és engedély nélküli fegyverhasználat miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, de az ügyészség is vizsgálódik.