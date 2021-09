Egyre több gyermek van kórházban

A stratégiai kommunikációs törzs (a vasárnap elvégzett, a hétköznaponként szokásosnál jóval kevesebb teszt kiértékelésén alapuló) tegnapi jelentése újabb 1035 megbetegedésről számolt be, ami megfelel az utóbbi két hét átlagának. A múlt héten két olyan nap is volt, amikor 1500-nál több fertőzést igazoltak, az utóbbi hét napon pedig több mint másfélszer annyi fertőzést regisztráltak, mint az előző héten. Hasonló ütemben, hétről hétre másfélszeresére emelkedik a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma is: tegnap már 3338 koronavírusos beteg volt beutalva, közülük 107 kiskorú; intenzív terápiára 405-en szorulnak, ebből 5 gyermek. Ennyi súlyos beteg legutóbb májusban volt. Növekszik az áldozatok száma is, tegnap újabb 25 elhalálozásról számoltak be a hatóságok, ami 25 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A járvány kezdete óta diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma szeptember elsején haladta meg az 1,1 millió főt, a halálos áldozatoké 35 ezerhez közelít.