Mélyül a kormányválság, nem látszik a megoldás

Tovább mélyült a kormányválság a tegnap: az USR PLUS és az AUR mellett a PSD is Florin Cîțu lemondását követeli, közben azonban a szociáldemokraták a PNL-s honatyákkal együtt szabotálták a bizalmatlansági indítvány bemutatását a parlamentben. Ezt az AUR-ral együtt nyújtotta be (a múlt héten) az USR PLUS, amely változatlanul a PNL-vel akar új kormányt alakítani. Klaus Iohannis államfő egy rövid nyilatkozatban biztosította a lakosságot arról, hogy “a legmegfelelőbb megoldásokat” fogják megtalálni a helyzet rendezésére, de semmilyen javaslatot nem tett.

Dan Barna kormányfőhelyettes és az USR PLUS miniszterei tegnap reggel benyújtották lemondásukat, ahogy ezt hétfő este bejelentették. Az alakulat szóvivője azt is közölte, hogy “a kormány második vonalában” levő tisztségviselőik – a prefektusok, alprefektusok – nem mondanak le, Anca Dragu szenátusi elnök pedig azt, hogy a parlamenti tisztségekből sem vonul ki a párt.

A lemondásokat Florin Cîţu kormányfő estig még nem fogadta el: a kormányülést – amely az USR PLUS miniszterei nélkül zajlott le – követően azt nyilatkozta, hogy “mérlegeli a politikai helyzetet”. Hozzátette: továbbra is arra számít, hogy jobboldali kormánya marad az országnak.

Délután az USR PLUS egyik elnöke, Dan Barna megbeszélést folytatott az államfővel, ám csalódottan távozott: a Klaus Iohannis meghívására létrejött találkozó véleménye szerint formális volt és eredménytelenül zárult. Áttekintették a kormányválság kialakulásának történetét, megállapították, hogy zárlat van, a lehetséges kiutakat azonban nem vitatták meg, habár Iohannis délelőtt – a román diplomaták éves közgyűlésén – még azt nyilatkozta, hogy “jó megoldást” fognak találni erre a krízisre is, mert “Romániában tiszteletben tartják a demokratikus értékeket és az alkotmányt, (...) nem térünk le az európai és az euroatlanti útról”. Dan Barna szerint “Cîțunak mennie kell, a bizalmatlansági indítványt pedig szavazásra kell bocsátani”; szerinte egy új kormányfővel folytatható a közös, jobboldali kormányzás. Leszögezte: az államtitkárok nem mondanak le, mert őket nem a parlament nevezi ki, az USR PLUS miniszterei azonban nem játszanak a lemondásokkal, és nem fogják visszavonni ezeket.

A kormány és a minisztériumok működését szabályozó törvény értelmében a kormány valamely tagjának lemondását nyilvánosan be kell jelenteni, írásban a miniszterelnök tudomására kell hozni, és a benyújtás tudomásulvételének pillanatától vagy maximum 15 napon belül visszavonhatatlanná válik. Ha a miniszteri szék a tárcavezető lemondása révén szabadult fel, az államfő a miniszterelnök javaslatára tudomásul veszi azt, és megüresedettnek nyilvánítja a tisztséget. Ügyvivő miniszter legtöbb 45 napig irányíthat egy tárcát, de ha a kormányátalakítással megváltozik a kormány politikai összetétele, az államfő csak a parlament jóváhagyásával nevezhet ki új minisztert.

Iohannis megoldhatná

Úgy szüntethető meg a legegyszerűbben a jelenlegi politikai és kormányválság, ha Iohannis elnök élne az alkotmány által rárótt közvetítői szereppel, és követelné Florin Cîţu haladéktalan lemondását – véli a Szociáldemokrata Párt (PSD), amelynek közleménye szerint elfogadhatatlan, hogy megbénuljon a gazdaság és az emberek szegénységbe süllyedjenek “egyetlen személy miatt, aki makacsul ragaszkodik a miniszterelnöki tisztséghez”. Az alakulat úgy véli, Iohannis elnök közvetlenül felelős a kormány kudarcáért, hiszen személyesen támogatta Cîţu miniszterelnöki kinevezését, és hozzájárult ahhoz, hogy az USR PLUS részt vegyen a kormányban a Nemzeti Liberális Párt és az RMDSZ mellett, létrehozva “a választások veszteseinek koalícióját”. A kormányon levő alakulatok mind egyformán felelősek a jelenlegi “gazdasági és társadalmi katasztrófa” miatt – állítják. “Iohannis elnöknek kötelessége kilépni a rá jellemző letargiából, és kérnie kell Cîţu miniszterelnök lemondását, majd egyeztetést kell kezdeményeznie a parlamenti pártokkal egy legitim kormány alakítása érdekében” – szögezi le a PSD közleménye.

Orban elküldte az indítványt

Létszámhiány miatt ismét – negyedszer is – felfüggesztették tegnap a szenátus és a képviselőház összevont házbizottságának ülését, Ludovic Orban képviselőházi elnök azonban azt mondta: a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos parlamenti eljárás be nem tartása az alaptörvény és az alkotmányosság elvének megsértését jelentené, ezért elküldi a dokumentumot a kormánynak. Hozzátette: megkapta az indítványon szereplő valamennyi aláírás eredetijét. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke ötödször is összehívja az összevont házbizottságot a bizalmatlansági indítvány parlamenti menetrendjének kijelölése érdekében. A testület tegnapi üléséről egyébként George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke szerint ismét a PNL és a PSD honatyái hiányoztak.

“Előzmény nélküli alkotmányossági visszaélés” a demokratikus Románia történetében, hogy egy többség megtagadja egy kisebbség jogát a bizalmatlansági indítvány benyújtásához – jelentette ki Ionuţ Moşteanu, az USR PLUS képviselőházi frakcióvezetője és szóvivője tegnap. Moşteanu szerint Marcel Ciolacu PSD-elnök és Florin Cîţu cinkosságra lépett, és már negyedik alkalommal szabotálják el a szenátus és képviselőház egyesített házbizottságának ülését, noha a szabályzat értelmében elérkezett a bizalmatlansági indítvány parlamenti felolvasásának határideje. Ami most történik, az súlyosabb, mint ami a Dragnea-években zajlott – vélekedett.