Emelkedik a járványgörbe, oltási kampány az iskolákban

Előző írásunk

Tovább mélyült a kormányválság a tegnap: az USR PLUS és az AUR mellett a PSD is Florin Cîțu lemondását követeli, közben azonban a szociáldemokraták a PNL-s honatyákkal együtt szabotálták a bizalmatlansági indítvány bemutatását a parlamentben. Ezt az AUR-ral együtt nyújtotta be (a múlt héten) az USR PLUS, amely változatlanul a PNL-vel akar új kormányt alakítani. Klaus Iohannis államfő egy rövid nyilatkozatban biztosította a lakosságot arról, hogy “a legmegfelelőbb megoldásokat” fogják megtalálni a helyzet rendezésére, de semmilyen javaslatot nem tett.