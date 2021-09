Zene

FREE CONNECTION-KONCERT. Szeptember 9-én, csütörtökön 19 órától a Kovásznai Művelődési Ház szabadtéri színpadán koncertezik a sepsiszentgyörgyi Free Connection (Szabad kapcsolatok) zenekar: Laura Tinca-Zan (ének), Könczey Jenő (billentyűk), Tinca Teddy (gitár), Tóth László (basszusgitár), Csurulya Árpád (dobok).

100 ÉVES A MAGYAR FÉRFIDALÁRDA. A sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ez alkalomból szeptember 11-én 17 órától centenáriumi hangversenyre kerül sor a Gyöngyvirág utcai református templomban.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. Művész Moziban ma: 18.15-től Free Guy (román felirattal); 20.30-tól Szenvedélyes szomszédok (román felirattal) * az EVA FilmMakers Fest keretében Felméri Cecília-nap: 15.45-től 4 rövidfilm: Kakukk (magyar rö­vidfilm); Mátyás, Mátyás (magyar–román animációs dokumentumfilm); Végtelen percek (magyar rövidfilm); A boldogságtabletta (román rövidfilm); 16 órától Luca (magyarul beszélő); 17 órától A Drakula dilemma (magyar dokumentumfilm 19 órától Spirál (magyar–román filmdráma román felirattal) – a filmvetítés után közönségtalálkozó Felméri Cecília filmrendezővel.

KOVÁSZNA. A női alkotókat szemléző EVA FilmMakers filmfesztivál rendezvénysorozatának részeként ma 19 órakor a kovásznai Városi Művelődési Központban vetítik a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című magyar romantikus filmdrámát (rendező: Horvát Lili), román felirattal.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadása megtekinthető szeptember 9-én, csütörtökön 21.22-től, szep­tember 10–12. között, valamint szeptember 14–16. között 20.21-től és 21.22-től a Szabadság térre épített 12 fős nézőtérről. Jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet (10 lej). A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Ajánlott életkor: 14+.

Hitvilág

KISBOLDOGASSZONY ÜN­NEPE. Szűz Mária születésének ünnepén Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban a szentmisék ma 7.30-tól és 18 órától kezdődnek, előtte közösen imádkozzák a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából. A Szent József-templomban 7.30-tól és 18 órától lesznek szentmisék.

Varázsműhely az EMŰK-ben

Szeptember 10-én, pénteken 10 órától a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítóterében tart Jakab Zsuzsanna újabb, ezúttal 7 és 10 év közötti gyermekeknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozást. A mozgáskoordinációs és kreatív játékok, valamint a mese témája – Kopacz Mária festő- és grafikusművésznő kiállításához kapcsolódóan – a karnevál, illetve a színek keverése. Az eseményre az Erdélyi Művészeti Központ Facebook-oldalán lehet bejelentkezni.

Őszi Sokadalom Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen szeptember 3–12. között zajlik az Őszi Sokadalom. A mai program: 19 órától Evilági: Micsoda útjai (Cseh Tamás-emlékest) a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban), 20 órától a Muskátli zenekar magyar nótaestje a nyugdíjasklubban, 21 órától filmbemutató a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban): Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. Szerdán 20 órától Udvartér Teátrum – Ray Cooney: Ketten a neten a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban).

Japán nap: a Haiku világa

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szeptember 11-én, szombaton 11-től 18.30-ig Tanizaki Seiko szervezésében Japán napot tartanak. A megnyitó 11 órakor kezdődik hagyományos dallal, népdallal, Luiza Zan jazzénekesnő előadásában. Lesz kézműves és népi játéksátor gyermekeknek, felnőtteknek, ikebanakiállítás. Előadások hangzanak el a következő témakörökben: 12 órától dr. Vihar Judit irodalomtörténész, műfordító, haikuköltő, a Magyar–Japán Baráti Társaság elnöke: Korunk kedvenc műfaja, a haiku; 13 órától Tanizaki Seiko: A kandzsi japán képírásról; 14 órától Tormané Kurita Junko: Zöldteás népdal és történelmi háttere; 15 órától dr. Hubbes László Attila: Macuo Basó haiku-világáról; 16 órától Tóth Anna Mária: Yumeiho – egy japán masszázsterápiás módszer; 17 órától Bán Mihály: A szaké készítésének biológiai háttere, valamint irodalmi és kulturális vonatkozásai Japánban; 18 órától Péter Árpád: Karate és harcművészeti szellemisége Japánban. 18.30-tól kezdődik a záróest, a Haiku és rajzverseny díjkiosztása; 19 órától japán filmvetítéssel zárul a rendezvény.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban szeptember 13-án és 14-én délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyermeket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyermekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztőprogramon vehetnek részt Illyefalván szeptember 13. és október 1. között. Csak előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni a szűrővizsgálaton, telefon: 0724 266 020.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Nagypatakon, csütörtökön Zágonban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. • A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

50 ÉVES A GÁBOR ÁRON-SZOBOR. Ma 11 órától a Gábor Áron szobor 50. születésnapja alkalmából dr. Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere és dr. Dimény Attila múzeumigazgató információs táblákat helyez ki a szobor múltja kapcsán.

INGYENES ÜGYINTÉZÉS ZÁGONBAN. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Zágonban a Mikes Kelemen Művelődési Központban fogadják az érdeklődőket, szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega Rt. szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán a gombászegyesület részéről hozzáértő személy minden szerdán és pénteken 8–10, vasárnap 9–11 óráig átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

BRASSÓI MAGYAR NAPOK. Immár tizenegyedik alkalommal szervezik meg a Brassói Magyar Napokat, a rendezvénysorozat szeptember 12. és 19. között változatos programokkal, meglepetésekkel várja idén is az érdeklődőket, látogatókat Brassó emblematikus helyszínein. Részletes program: facebook.com/MagyarNapok.Brasso.