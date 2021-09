Bottas 2017-től volt a Mercedesnél Lewis Hamilton csapattársa, s míg kollégája négy világbajnoki címe mellett 46 futamot nyert, addig a 32 éves finn 9 futamgyőzelme mellett 54 alkalommal állhatott dobogóra. Jövője a Mercedesnél már hosszú ideje bizonytalan volt, helyét a világbajnoki címvédő istállónál a Bottashoz hasonlóan a Williamstől érkező 23 esztendős George Russell veszi át, aki hosszú távú szerződést kötött a német alakulattal.

Az Alfa Romeónál nagy erősítésként tekintenek Bottasra, hiszen 169 futamon indult eddig, amivel a jövő évi mezőny egyik legnagyobb tapasztalatú versenyzőjének számít majd.

Az F1-es AlphaTauri istálló bejelentette, hogy jövőre is az idei két pilótájuk vezeti majd a csapat autóit. Az istálló hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint „az idei szezon sikeresnek nevezhető Pierre Gaslyval és Cunoda Jukival, akik a pályán és a pályán kívül is nagyon pozitív munkakapcsolatot ápolnak, ezért a Scuderia AlphaTauri nagy örömmel jelenti be, hogy mindkét versenyzőjét megtartja a 2022-es Forma–1-es idényre.