A cseh sörgyár ezen terméke legutóbb 2019-ben lett első helyezett a World Beer Awardson (ez a sörök világbajnoksága), ahol a bajor stílusú búza­sör kategóriában zsebelte be a legjobbnak járó elismerést. A roppant tetszetős a Weizen fehér-sárga címkéje és egy nagy W-vel fémjelzett kupakja már sejteti, milyen serital lapul meg az elegáns, dombornyomatos üvegben. A 6 Celsius-fokra lehűtött Primátort túlzott óvatossággal öntöttem ki a búzasörös pohárba, így nem sok habja lett, ami lett is, gyorsan elillant. Az üveg alján maradt üledéket körkörös mozgással felkevertem, és azt is kitöltöttem, így egy cseppnyi sört sem pazaroltam el. Illata édes és búzás, amit szegfűszeg kellemes aromája karol át, zavaros aranysárga színét pedig az élesztő kölcsönzi neki. Íze banános, de itt is érződik a szegfűszeg karaktere, amit élvezetes citrusosság egészít ki, emellett enyhén élesztős és fanyar is. Közepes testű, de élénk ízű sör, kellően szénsavas, lecsengése kissé száraz és édeskés.

Adatok: * gyártja: Primátor a.s. * származási hely: Csehország * ára: 12 lej * kiszerelése: üveg * mennyiség: 500 ml * alkoholtartalom: 4,8% * szárazanyag-tartalom: 11ºB * IBU: 14 * színe: zavaros aranysárga * összetevők: víz, árpamaláta, búzamaláta, komló, élesztő * típus: weizen (búza­sör) * a sör pontszáma: 8/10 * ebből fogyasszuk: búzasörös pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Zöld sör – a félkész sör, amely nem ment át a kellő erjedési szakaszon. Csehországban 1998–99-ben főztek először zöld színű sört a prágai Pivovarsky Dumban különböző növényi kivonatok hozzáadásával. Az eukaliptusztól kezdve többféle zöld növénnyel próbálkoztak, végül a csalán lett a nyerő. De emellett az ír Szent Patrik napra készített sörkülönlegesség is lehet.