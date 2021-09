A Construcții Erbașu és a Vahostav – SK A.S. társaságok konzorciuma áfa nélkül 542,95 millió lejért vállalta az amerikai Bechtel társaság által elkezdett, de félbehagyott 26,35 kilométeres szakasz befejezését. A sztrádaszakasz három völgyhidat, nyolc felüljárót és nyolc hidat is tartalmaz. Ezek egyike a berettyószéplaki víztározó fölött kanyarodva áthaladó 1650 méter hosszú híd, melynek szerkezetét a Bechtel már megépítette. A konzorciumnak két év áll rendelkezésére a munkálatok elvégzésére, az első fél év alatt a terveket kell elkészítenie. Az építő tízéves garanciát vállal a munkálatokért. A CNAIR közölte, akkor köthetik meg a szerződést a konzorciummal, ha a pályázaton alulmaradt jelentkezők nem nyújtanak be óvást a határozat ellen.

Mint ismeretes az állam 2003-ban döntött arról, hogy megépíti a Borstól Brassóig vezető 515 kilométeres észak-erdélyi (A3-as) autópályát. A pályaépítést nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a kormány kivonta a közbeszerzési törvény hatálya alól, és versenytárgyalás nélkül bízta meg az amerikai Bechtel társaságot a feladat elvégzésével. 2013-ig – amikor a román állam szerződést bontott a Bechtellel – csak a Kolozsvár mellett elhaladó 52 kilométeres szakaszt adták át, és további 60 kilométeren végezték el a munkálatok mintegy felét.

Ezt követően az útkezelő társaság rövidebb szakaszokra osztotta a pályát, és ezekre keresett tervezőt és kivitelezőt. Ez a folyamat is számos kudarccal járt. A Bechtel által részben megépített, a magyar–román államhatártól Berettyószéplakig tartó 55 kilométeres szakasz befejezésére 2015-ben megkötött szerződés nyertese, egy spanyol–román konzorcium neki sem látott a munkának, és egy év múlva a szerződés felbontását kérte. A CNAIR később ezt a szakaszt is három részre osztotta, és külön pályázatokat írt ki az egyes alszakaszokra. Ezek közül csak a Nagykereki–Bors II. autópálya-határátkelőhelytől Biharig tartó öt kilométeres szakasz épült meg. A Bihar–Bisztraterebes szakasz megépítésével 2020 júniusában szintén egy román–szlovák konzorciumot bízott meg az állam képviselője. A bihari sajtó azonban korábban arról cikkezett, hogy a CNAIR nem fogadta el a cégcsoport által elkészített műszaki tervet, ezért a tényleges építési munka ezen a szakaszon sem kezdődhetett el, és további egyeztetések zajlanak a megrendelő és a kivitelező között. (MTI-Fer-)