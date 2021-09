Hibákat javítottak az utakon

Kiss Gusztáv zágoni polgármester érdeklődésünkre elmondta: sem elődje, sem számára nem tiszta, miért nem aszfaltozták újra ezt a rövidke részt. A lényeg azonban, hogy most új aszfaltréteget öntött a karbantartásával megbízott útügy – vázolta az elöljáró.

A sikeres aszfaltozásnak előzménye amúgy érdekes. Valamikor az elmúlt télen nagy havazás volt, a kidőlt fák, a tetemes hómennyiség miatt le kellett zárni az országút Zágon és Zágonbárkány közötti szakaszát. Az útügy a zágoni községházához fordult segítségért, kérték, segítsenek be a fák eltávolításába. Két napot dolgoztak, köszönetképpen az útügyesek ígérték, ahogy lehetőségük lesz, újraaszfaltozzák a tönkrement útrészt is. A lehetőség pillanata most jött el, így a sokat kifogásolt szakaszon gond nélkül lehet közlekedni – számolt be Kiss Gusztáv.

Zágonban is dolgoztak az aszfaltozott utakon. A tavalyi év folyamán a lakosság aszfaltátvágásokat igényelt az ivóvízhálózatra, illetve szennyvízcsatornára való csatlakozás érdekében. Az elmúlt ősz folyamán az átvágásokat megjavította, leaszfaltozta a megyei útügy. Három hétig tartott a foltozás, ez idő alatt az új aszfalt mind felszakadt. Két hét múlva visszatértek, újraaszfaltoztak, de ez sem tartott tovább. Most átiratban kérte a községháza: mivel a munkálat garanciában van, annak ellenére, hogy már kétszer megtették, végezzék el még egyszer az átvágások leaszfaltozását. A napokban került sor erre, egyúttal a község aszfaltos útjainak kátyúzását is elvégezték – részletezte a polgármester.