A múlt héten kitört kormányválság megoldása szerdán sem körvonalazódott, sőt, a Nemzeti Liberális Párton (PNL) belüli, Cîțu–Orban konfliktus is intézményes szintre emelkedett, mivel a kormány (a liberális kormányfő) alkotmányossági kifogást emelt a parlament (a képviselőház liberális elnöke) ellen. Közben minden fél azt hajtogatja, hogy a koalíció helyreállítható, csakhogy más-más feltételeket szabnak: Florin Cîțu azt kéri az USR PLUS-tól, hogy vonja vissza a bizalmatlansági indítványát, az USR PLUS pedig ragaszkodik Cîţu leváltásához. Az elhúzódó kormányválság áldatlan következményeire már egy nemzetközi hitelminősítő és egy vállalkozói szövetség is figyelmeztetett.