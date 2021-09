Ideiglenesség hat minisztériumban

A múlt héten kitört kormányválság megoldása szerdán sem körvonalazódott, sőt, a Nemzeti Liberális Párton (PNL) belüli, Cîțu–Orban konfliktus is intézményes szintre emelkedett, mivel a kormány (a liberális kormányfő) alkotmányossági kifogást emelt a parlament (a képviselőház liberális elnöke) ellen. Közben minden fél azt hajtogatja, hogy a koalíció helyreállítható, csakhogy más-más feltételeket szabnak: Florin Cîțu azt kéri az USR PLUS-tól, hogy vonja vissza a bizalmatlansági indítványát, az USR PLUS pedig ragaszkodik Cîţu leváltásához. Az elhúzódó kormányválság áldatlan következményeire már egy nemzetközi hitelminősítő és egy vállalkozói szövetség is figyelmeztetett.

Florin Cîțu miniszterelnök javaslatára ügyvivő minisztereket nevezett ki szerdán Klaus Iohannis államfő az USR PLUS szövetség kilépése nyomán megüresedett kormányzati posztokra: az uniós alapokért Florin Cîţu kormányfő felel, a szállítási tárcát Dan Vîlceanu pénzügyminiszter vette át, a gazdaságit Virgil Popescu energiaügyi miniszter, az innováció és digitalizáció irányítását Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, az egészségügyet Cseke Attila fejlesztési miniszter (aki 2010–11-ben másfél évig már vezette ezt a tárcát). Az igazságügyi minisztériumnál már egy hete ügyvivő tárcavezető van, a szintén USR PLUS-os Stelian Ion leváltása után Lucian Bode belügyminisztert nevezték ki. Az államfő szerdán kiadott rendeletében felmentette miniszterelnök-helyettesi tisztségéből Dan Barnát, az USR PLUS társelnökét is, aki párttársaival együtt mondott le, helyére azonban nem neveztek ki senkit, így Kelemen Hunor RMDSZ-elnök maradt a kormány egyetlen miniszterelnök-helyettese.

Az alkotmány szerint a távozó miniszterek helyére legfeljebb 45 napra lehet ügyvivőket kinevezni a kormány hivatalban maradt tagjai közül, azt követően a kormányfőnek teljes jogú minisztereket kell jelölnie. Ha az USR PLUS nem tér vissza a koalícióba, az azt jelenti, hogy megváltozik a kormány politikai összetétele, ezért egy esetleges PNL vagy PNL–RMDSZ kormánynak akkor is a parlament elé kell járulnia bizalmi szavazásra, ha Florin Cîțu marad a miniszterelnök. Ez még bizonytalan, mivel az USR PLUS és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen, és bár ennek napirendre tűzését a parlament két kamarájának egyesített házbizottsága szerdán ötödször is elszabotálta (azzal, hogy a Szociáldemokrata Párt és a PNL egyes tagjai nem jelentek meg a testület ülésén, ez létszámhiány miatt döntésképtelenné vált), Ludovic Orban – aki a PNL és a képviselőház elnöke is – már átküldte a kormánynak. Közben a kormány az alkotmánybíróságnál emelt panaszt a parlament ellen, mivel úgy értékeli, hogy a kormánykoalícióban részt vevő USR PLUS szövetség szabálytalanul terjesztett be az ellenzéki AUR-ral közösen bizalmatlansági indítványt saját kormánya ellen. Ezt maga Florin Cîțu kormányfő jelentette be, aki azt is szabálytalannak tartja, hogy Ludovic Orban házelnök a házbizottság jóváhagyása és a PNL által emelt szabályossági kifogások kivizsgálása nélkül csütörtökre összehívta a parlament ülését, hogy az USR PLUS ismertesse kormánybuktató indítványát.

A – tisztújításra készülő, és ezért megosztott – PNL Cîțut támogató politikusai korábban azzal próbálták elérni az indítvány vitájának elnapolását, hogy óvást emeltek az indítványhoz mellékelt, online beküldött vagy fénymásolt aláírások szabályossága ellen, azonban nem tudták megszavaztatni a házbizottságban panaszuk kivizsgálását. A bizalmatlansági indítvány parlamenti vitájának időzítése kulcsfontosságú a PNL-n belüli hatalmi harc szempontjából, Cîțunak alapvető érdeke, hogy tisztségben lévő és nem frissen megbuktatott miniszterelnökként vegyen részt szeptember 25-én a PNL tisztújító kongresszusán, márpedig a PSD támogatásával leválthatja a parlament. A PNL Cîțut támogató vezető testülete határozatba foglalta, hogy egyetlen párttag sem vehet részt olyan parlamenti eljárásban, amely saját kormánya megbuktatását célozza, aki ezt megszegi, szankciókra számíthat. Azt is leszögezték, hogy a PNL nem fog a PSD-vel közösen kormányt alakítani. A PNL a bizalmatlansági indítvány szabályosságának kivizsgálásáig bojkottálni fogja azokat a parlamenti üléseket, amelyeken az indítványt próbálják napirendre tűzni.

Nincs alternatíva, de van visszaút

Nincs alternatívája Romániában a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az USR PLUS szövetség és az RMDSZ alkotta jelenlegi kormánykoalíciónak – véli Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki az RMDSZ Tíz perc Bukarest című kormányzati videotájékoztatójában kifejezte reményét, hogy a két román pártban esedékes tisztújítás után az USR PLUS visszatér a koalícióba.

A kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikus szerint Romániában példátlan, hogy „egy magát progresszívnek, liberálisnak nevező párt (USR PLUS) összefogjon egy neolegionárius, szélsőjobboldali, idegengyűlölő, magyargyűlölő párttal (a Románok Egyesüléséért Szövetséggel – AUR)”, és bizalmatlansági indítványt terjesszen be saját kormánya ellen. Kelemen Hunor szerinte USR–AUR együttműködés óriási károkat okoz az egész társadalomnak, de úgy véli, még mindig van visszaút, és bízik benne, hogy a következő hetek jobb belátásra fogják bírni a kollégákat. Elismerte, a továbblépést nehezíti, hogy mind a PNL, mind az USR PLUS tisztújításra készül, ezért a koalíciós együttműködés helyreállítása szerinte csak október 2-a (az USR PLUS kongresszusa) után lehetséges. A kisebbségi kormányzás lehetőségére utalva leszögezte: az országnak ehelyett inkább az lenne az érdeke, hogy egy „tiszta, világos többség” legyen a parlamentben.

Az üzleti szféra figyelmeztetései

A kormánykoalíció felbomlása veszélyeztetheti Románia jelenleg negatív kilátású adósbesorolásának javítását – figyelmeztetett a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő intézet közleményében emlékeztetett arra, hogy a román adósosztályzat elsősorban a közpénzügyek alakulásától függ, az osztályzat javításának feltétele az államadósság stabilizálása. „A reformok gyakorlatba ültetésének elmaradása az államadósság tervezettnél gyorsabb növekedéséhez és az adósbesorolás rontásához vezethet” – írja a hitelminősítő, amely szerint a koalíció felbomlásával bizonytalanná válik az egészségügy, a közalkalmazotti bérek, a nyugdíjak és az igazságszolgáltatás reformja, és elhúzódhat az országos helyreállítási terv eredetileg szeptember végére várt brüsszeli jóváhagyása is. A Fitch Ratings emlékeztet: a kormány ambiciózus reformokra készült annak érdekében, hogy a költségvetési deficitet a 2020-as 9,3 százalékról 2024-re 3 százalék alá csökkentse. Az elemzők arra számítottak, hogy 2021 végére elkészül az egységes bérezési törvény és a nyugdíjtörvény tervezete, a kormány pedig arra is ígéretet tett, hogy növeli az adó- és áfabehajtás hatékonyságát. Az elmúlt hónapokban azonban nem történtek jelentős lépések ezeken a területeken, a koalíció felbomlásával pedig tovább romlottak a beígért intézkedések gyors végrehajtásának kilátásai – figyelmeztet a hitelminősítő. A Fitch Ratings október 22-én vizsgálja felül Románia adósbesorolását. Románia adósosztályzata a Fitchnél jelenleg BBB-. Ez a befektetésre ajánlott kategória legalacsonyabb szintjének felel meg, ez alatt már a befektetésre nem ajánlott, spekulatív szint található.

A romániai üzletemberek is megelégelték a politikai játszmákat: egy Klaus Iohannisnak címzett nyílt levélben ugyancsak az ígért reformok elmaradását jelzik, és felszólítják az államfőt, hogy vessen véget a kormányválságnak. A 200-nál több befolyásos üzletembert tömörítő Romanian Business Leaders (RBL) emlékezteti Iohannist a 2020 decemberében, az új kormány beiktatásakor elhangzott beszédére, amelyben az állam átalakítását, fontos reformokat ígért az egészségügy, az oktatás, a nagy nyilvános rendszerek területén, a bürokrácia csökkentését, a járvány leküzdését, a gazdaság újraindítását, és az adófizetők iránti tiszteletet. A vállalkozói szervezet szerint mindebből a Cîțu-kabinet eddigi működése során nem sok valósult meg, „ma ezek fedezet nélküli szavak, mivel az elhúzódó politikai válságban, ami kirajzolódik, s aminek nem látszik a megoldása, semmi tartós nem fog épülni”. Az üzletemberek szerint az elnöki hivatalnak – elsősorban Románia érdekeit nézve – kötelessége helyreállítani a stabilitást és a politikai osztályba vetett bizalmat. A versenyszféra az országos helyreállítási terv szakszerű megvalósítását, a bürokrácia egyszerűsítését és digitalizálását, az oktatás korszerűsítését követeli.