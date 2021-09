20 órától Udvartér Teátrum – Ray Cooney: Ketten a neten (esőnap) a Vigadó udvarban; 20 órától Udvartér Teátrum – Yasmina Reza: Művészet a Vigadó udvarban. Eső esetén Vigadó Művelődési Házban tartják a rendezvényeket. Pénteken 12 órától termék- és kézműves vásár a Gábor Áron téren; 12 órától az Ifjúsági tér megnyitója a Gábor Áron parkban; 13 órától az Ifjúsági téren a Zöld Nap Egyesület programjai a Gábor Áron parkban; 14 órától az Ifjúsági téren Rácz Zsófia és Kacsó Doboly Izabella előadása; 14 órától a Gyermekvárosban Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gábor Áron parkban; 15 órától az Ifjúsági téren Barista műhelymunka; 16 órától az Ifjúsági téren Vitatér; 17 órától vásárnyitó a Vigadó Művelődési Ház előtti téren: a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak és fúvószenekarának fellépése Gyergyai Barna vezénylésével, a mazsorettesek vezetője Kis Katalin; 17 órától a Süti Édenben Koktélparty: Kalandozás a gin tonic világába a Gado és a Süti Éden közös szervezé­sében; 18 órától a Vigadó udvarban kiállításmegnyitó: Nagy Lajos: Lélekjelenlét (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban); 19.30-tól a Kaszárnya előtti téren Old Bumeráng koncert, 21.15-től ugyanott The Crazy Plumbers-koncert (a jelenleg érvényben lévő országos szabályozás értelmében, szabadtéri koncerten csak oltási igazolással vagy 3 napnál nem régebbi negatív teszttel lehet részt venni, tesztelést a helyszínen is végeznek).

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 8–20 óráig Cserebere-napok: papírszalvéta, kártyanaptár és telefonkártya-kiállítás és börze a Hobbi Cserebereklub szervezésében a Gyűjtemények Házában; 10–19 óráig termék- és kézműves vásár a Gábor Áron téren; 11–18 óráig Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazat szervezésében a Gábor Áron parkban (ebédszünet 14–15 óráig).

Zene

FREE CONNECTION-KONCERT. Ma 19 órától a Kovásznai Művelődési Ház szabadtéri színpadán koncertezik a sepsiszentgyörgyi Free Connection (Szabad kapcsolatok) zenekar: Laura Tinca-Zan (ének), Könczey Jenő (billentyűk), Tinca Teddy (gitár), Tóth László (basszusgitár), Csurulya Árpád (dobok).

FILMZENEI KONCERT. Szep­tember 10-én, pénteken 21 órától a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházban a Csíki Kamarazenekar fog filmzenei koncertet tartani, az Eva Filmmakers Fest keretében. A belépőjegyek megvásárolhatóak elővételben a városi kulturális szervezőirodában és a koncert előtt a helyszínen (20 és 10 lej).

100 ÉVES A MAGYAR FÉRFIDALÁRDA. A sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ez alkalomból szeptember 11-én 17 órától centenáriumi hangversenyre kerül sor a Gyöngyvirág utcai református templomban.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZIBAN ma 16.15-től Mancs őrjárat: A film (magyarul beszélő). Dokumentumfilmek Carmen Lidia Vidu rendezésé­ben: 16.30-tól Arad My Virtual Diary; Constanța A Dancing City; Romanian Diary. Muslim Diary; O scurtă istorie Astra Film; 18 órától Mesterkurzus: Carmen Lidia Vidu filmrendezővel; 18.30-tól Álomnagyi 2. (román felirattal), 19 órától Egy forradalom naplója (román dokumentumfilm) – a filmvetítés után közönségtalálkozó lesz Carmen Lidia Vidu filmrendező­vel * Szabadtéri filmvetítés: 20.30-tól Ivana, a rettenthetetlen (román–szerb filmdráma), 21 órától Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája (magyarul beszélő).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadása megtekinthető ma 21.22-től, szeptember 10–12. között, valamint szeptember 14–16. között 20.21-től és 21.22-től a Szabadság térre épített 12 fős nézőtérről. Jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet (10 lej). A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Ajánlott életkor: 14+.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom tanácstermében szeptember 12-én, vasárnap 12 órakor Czegő Zoltán író, költő legújabb két könyvének bemutatására kerül sor. A találkozón a vendégeket Péterfi Ágnes unitárius lelkész üdvözli.

Japán nap: a Haiku világa

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szeptember 11-én, szombaton 11–18.30-ig Tanizaki Seiko szervezésében japán napot tartanak. A megnyitó 11 órakor kezdődik hagyományos dallal, népdallal, Luiza Zan jazzénekesnő előadásában. Lesz kézműves és népi játéksátor gyermekeknek, felnőtteknek, ikebanakiállítás. Előadások hangzanak el a következő témakörökben: 12 órától dr. Vihar Judit irodalomtörténész, műfordító, haikuköltő, a Magyar–Japán Baráti Társaság elnöke: Korunk kedvenc műfaja, a haiku; 13 órától Tanizaki Seiko: A kandzsi japán képírásról; 14 órától Tormané Kurita Junko: Zöldteás népdal és történelmi háttere; 15 órától dr. Hubbes László Attila: Macuo Basó haiku-világáról; 16 órától Tóth Anna Mária: Yumeiho – egy japán masszázsterápiás módszer; 17 órától Bán Mihály: A szaké készítésének biológiai háttere, valamint irodalmi és kulturális vonatkozásai Japánban; 18 órától Péter Árpád: Karate és harcművészeti szellemisége Japánban. 18.30-tól kezdődik a záróest, a haiku- és rajzverseny díjkiosztása; 19 órától japán filmvetítéssel zárul a rendezvény.

Takarítási akció a Rétyi Nyírben

Szeptember 14-én ünnepeljük a Nemzeti hegynapot, melynek alkalmából Réty Polgármesteri Hivatala, az Országos Hegyvidéki Ügynökség Bodzafordulói Fejlesztési Irodája és a Bodoki Fejlesztési Irodájának közreműködésével, valamint a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének Kovászna megyei hivatala hozzájárulásával szeptember 10-én, pénteken 9 órától takarítási akciót szervez a Rétyi Nyír területén. Azok, akik szeretnének csatlakozni a programhoz, kérik, az időjárásnak megfelelő öltözékben érkezzenek. Kapcsolattartó személyek: Dănilă Marius (telefon: 0747 295 863) és Crisan Mária (telefon: 0758 807 244).

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma és pénteken Zágonban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje intézmény brassói területi irodájának munkatársai ma 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Prefektúra székhelyén ingyenes meghallgatást tartanak az állampolgárok számára, illetve iktatják a panaszokat. Biztosítják a magyar nyelvről/nyelvre történő fordítást. A meghallgatáson jelen lesz a Gyermek Ügyvédje területi képviselője, aki a gyermekjogok kérdéseiben illetékes a Nép Ügyvédje intézmény keretében.

ELKÖLTÖZÖTT a Közüzemek Rt. sepsiszentgyörgyi ügyfélfogadó irodája és pénztára a Bánki Donát utcából a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alá. A bejárat a Martinovics Ignác utcából közelíthető meg. Ügyfélfogadás hétfőtől péntekig 8–16 óráig.

SEGÍTŐ HÁLÓ. Minden csütörtökön és kedden 18–20 óráig a 0743 408 028-as telefonon lehet hívni a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat önkénteseit, ha segítségre van szükség (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, beszélgetés).

Színház- és nevelésképzés felnőtteknek

A színjátszás, a drámajáték, az iskolai drámapedagógiai munka iránt érdeklődő pedagógusok, csoportvezetők, ifjúsággal foglalkozó vagy közművelődési szakemberek számára nyolcadik éve szervez képzést az Osonó Színházműhely és a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola. A 120 órás képzés olyan területekre nyújt betekintést, mint személyiségfejlesztés, beszédművelés, drámapedagógia, illetve csoportvezetési, színházpedagógiai és színháztörténeti alapismeretek.

A Prezsmer Boglárka dramaturg, dráma- és színházpedagógus, Fazakas Misi színész, rendező, színházpedagógus és Mucha Oszkár színész, tréner által vezetett képzés négy szakaszban zajlik. A tanév során három hosszú hétvégés alkalomra kerül sor Sepsiszentgyörgyön (2022. január 7–9., március 18–20., valamint május 13–15.), amely nyáron, augusztus 23–27. között kiegészül egy négynapos táborral. Érdeklődni és iratkozni a 0740 578 725-ös telefonszámon vagy az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen lehet.