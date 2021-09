Amint arról már beszámoltunk, az EMX Open géposztály 2021-es motokrossz Európa-bajnokság utolsó két megmérettetésének a törökországi Afyonkarahisar adott otthont, és mindkét esemény rajtjánál ott volt a Husqvarnával versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián is. Motorosunk a szombati viadalon negyedik volt, kedden viszont egy picivel gyengébbre sikeredett a teljesítménye és „csak” a hatodik helyen fejezte be a kontinensviadal záró etapját. Tompa elmondása szerint a második török erőpróba mindkét futamán hatodiknak intették le, de így is elégedett az eredménnyel. „Ez alkalommal csak ennyi volt bennem. Sajnos egyik futamon sem rajtoltam jól, s ez meghatározta a teljes versenynapomat. Jobb eredményhez talán az első futamon voltam közelebb, amikor is harcban voltam az ötödik helyért, és végül egy fél másodperccel vert rám az előttem végző horvát Matej Jaros” – nyilatkozta a 450-esek között egy 250 köbcentiméteres motorral versenyző Tompa.

A 21 esztendős motorosunk a két török futamon összesen 64 Eb-pontot motorozott össze, amivel a tizedik helyen zárta a kontinensbajnokságot, és teljesítményének is köszönhetően a Husqvarna második lett motorgyártók pontversenyében.

Eredmény: * Eb, hatodik futam (Törökország, Afyonkarahisar): 1. Nicolas Dercourt (francia, Honda), 2. Davide De Bertoli (olasz, Honda), 3. Tomasz Wysocki (lengyel, KTM)… 6. Tompa Krisztián (Husqvarna) * Az Eb-pontverseny végső állása (EMX Open kategória/91 nevező): 1. Davide De Bertoli (olasz, Honda) 249 pont, 2. Nicolas Dercourt (francia, Honda) 214 pont, 3. Simone Croci (olasz, Husqvarna) 199 pont… 10. Tompa Krisztián (Husqvarna) 64 pont * a gyártók pontversenyének végső állása: 1. Honda 289 pont, 2. Husqvarna 248 pont, 3. KTM 199 pont. (tibodi)