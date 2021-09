A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club karateszakosztályának versenyzői és utánpótláskorú sportolói a kommandói ifjúsági táborban szervezték idei versenyidőszakra hangoló edzőtáborukat. A táborban számos válogatott sportoló mellett helyet kaptak az újonnan feltörekvő gyermeksportolók is. A tizenegy napos edzőtábort közel negyven sportoló teljesítette, az utolsó három napra csatlakoztak a legkisebb karatésok is.

Vass Hunor úgy gondolja, minden feltétel adott volt ahhoz, hogy egy színvonalas és többrétű felkészülésen vegyenek részt. „Munkánkat nagyban segítette, hogy a kommandói Horn Dávid Általános Iskola vezetősége idén is rendelkezésünkre bocsátotta a tornatermet, ahol naponta négy edzésen készülhettünk. A felkészülést követően be is indul a versenyidőszak, ugyanis csapatunk 25 tagja már ezen a hétvégén Budapesten lép tatamira a Budapest Open nemzetközi karateversenyen, majd Isztambulba utazunk Youth League-viadalra. Mondhatni betáblázott versenyidőszak elé nézünk, reméljük, hogy ezt a járványhelyzet is lehetővé teszi” – mondta a klubvezető.

A háromszéki klub köszöni Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala segítségét a tábor megszervezésében és lebonyolításában, valamint az Orex, a Comert Ata, a Simiro, a Maravet, a Sport Világ, a Thermo Control, a Twins Construct, a Real Job Solu­tions, a Papo, a Sebert Tehnologie, a Volk Automobile, a Tóth-Pál zálogház és a Totalterm támogatását. (miska)