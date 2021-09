A szigetszentmiklósi városi sportcsarnokban lejátszott mérkőzést a házigazda BKG Prima kezdte valamivel jobban, a magyar csapat 23–20-ra nyerte meg az első negyedet. A zöld-fehér úthenger a második szakaszban indult be igazából, s Zoran Mikes tanítványai a félidőben már 51–39-re vezettek. A harmadik tíz percben már kevesebb pont esett, de a mieink így is tovább tudták növelni előnyüket és 66–47-es állásról indult az utolsó negyed. Ebben megint a szentmiklósiak voltak jobbak, de az ötszörös bajnok és hatszoros Román Kupa-győztes kosárlabdacsapatunk végül 80–69 arányban behúzta második magyarországi edzőmérkőzését is.

Eredmény: BKG Prima Szigetszentmiklós–Sepsi-SIC 69–80 (23–20, 16–31, 8–15, 22–14). Pontszerzők: Solanc 8, Campisano 20/3, Zivaljevic 25/6, Angyal 11/3, Vári 5/3, illetve Pašić 10/3, Ghizilă 2, Miljković 21/9, Orbán 6, Cătinean 2, Croitoru 2, Neagu 2, Podar 3, Fraser 32/3. (t)