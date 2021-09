Következő írásunk

Az eucharisztia a forrás, amelyből a keresztények élete és küldetése táplálkozik – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vasárnap az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) nyitó szentmiséjén Budapesten. Az egész héten zajló rendezvény során a Hungexpón egész nap katekéziseket, előadásokat tartanak a világ öt kontinenséről érkező előadók. Délutánonként a Széll Kálmán téren és az Örs vezér terén felállított missziós színpadon koncertek, tanúságtételek, evangelizációs darabok várják az érdeklődőket. A Szent István-bazilika előtti téren szintén koncertek, néptáncelőadások zajlanak, és ott mutatkoznak be a katolikus kiadók, illetve az egyházmegyék és a szerzetes közösségek. A vasárnapig tartó katolikus világesemény záró szentmiséjét, az úgynevezett statio orbist vasárnap, szeptember 12-én Ferenc pápa mutatja be a Hősök terén. Az eddigi előadások során sok szó esett a világ több pontján napjainkban is zajló keresztényüldözésről.