Az 1938-as Szent István-év és a 34. Eucharisztikus Kongresszus filatéliai emlékei

Ezen túlmenően 1938. május 25–29. között rendezték meg a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, mely ünnepi ülések, nagyszabású ünnepségek és körmenetek rendezésével a magyar katolikus egyház erejét és a világegyházzal való egységét kívánta bizonyítani. Az esemény résztvevője volt Eugenio Pacelli bíboros, a Vatikán államtitkára, későbbi XII. Pius pápa.

Az önmagában is jelentős nemzetközi eseményt hazai eseménysorozattal kapcsolták össze, melynek íve a dokumentumfilmek készítésétől, előadásokon, könyvbemutatókon át egészen a sportmegnyilvánulásokig szélesedett. Határon kívüli népszerűsítésére az akkor nagyon divatos bélyeggyűjtés is lehetőséget kínált. A Magyar Királyi Posta bélyegsorozattal, emlékblokkokkal, alkalmi bélyegzőkkel hirdette az eseményt. Ebből mutatunk be néhányat.