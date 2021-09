Terjed a veszélyes kullancsfaj

A Vas megyében felfedezett példány molekuláris biológiai módszerekkel történő vizsgálata, valamint a kullancs esetleges kórokozókkal való fertőzöttségének megállapítása a pécsi Nemzeti Virológiai Laboratóriummal együttműködésben történik – közölte az ELKH tegnap az MTI-vel. A Kullancsfigyelő projektben a kutatók a lakosság bevonásával vizsgálják az Európában egyre gyakrabban előforduló, a krími-kongói vérzéses lázat is okozó kullancsok felbukkanását és megtelepedését.

A projekt indítása óta számos lakossági bejelentés, e-mail, fotó és beküldött példány érkezett az Ökológiai Kutatóközponthoz. A lakosság által észlelt egyedek között szerepelt más ízeltlábú is, de a legtöbb esetben valóban kullancsok voltak. Földvári Gábor, a kutatás vezetője a közleményben hangsúlyozta, hogy ezek a „járulékos fogások” sem haszontalanok, hiszen a lakosság széles körű részvétele miatt az ország jelentős részéről kapnak információt egyéb kullancsfajok elterjedtségéről is. Eddig öt kullancsfajról érkeztek be adatok. Egy Vas megyei településen kutyatulajdonos észlelte a Hyalomma kullancs nagy méretű, gyors mozgású, csíkos lábú példányát, amely a kutyáján mászkált. A kutya nem járt külföldön, a közeli madárvárta viszont nagy valószínűséggel megfelelő körülményeket biztosított a vándormadárral érkező kullancs fejlődéséhez. (MTI)