AHOL ONLINE RAJTOL A TANÉV. Habár Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter többször is azt nyilatkozta, hogy szeptember 13-án mindenütt iskolába mennek a diákok, nyolc községben és egy kisvárosban már most meghaladja a fertőzöttség a 6 ezreléket, ezért ott a tanév eleve távoktatással kezdődik.

Erre a sorsra juthat hét másik község is, ahol már 5 ezrelék fölé emelkedett a fertőzöttség – derül ki a Babeș–Bolyai Tudományegyetem közgazdaság- és gazdálkodástudományi kara által készített interaktív térképből, amely valós időben mutatja a települések járványhelyzetét. Jelenleg öt Szatmár, két Arad és egy Szilágy megyei falu, valamint egy Dolj megyei kisváros (Bechet) fertőzöttsége magasabb a 6 ezrelékes küszöbnél. Ezeken a helyeken a lakosság igen kis része oltatta be magát a koronavírus ellen: van, ahol alig 1,02 százaléka, és még a legjobban álló Szilágy megyei Semesnyén is alig 20 százaléka. Az online oktatás egyébként épp a falvakban a legnehézkesebb, vagy az eszközök hiánya, vagy a gyenge minőségű internet miatt. (Ziare.com)

TÚLTERHELTEK A TANÍTÓK. Romániában jut a legtöbb kisdiák egy tanítóra: átlag 19,4, ami a legmagasabb arány az Európai Unióban. Az Eurostat egyik friss jelentése (amely azonban a 2019-es helyzetet tükrözi) szerint utánunk Franciaország és Csehország következik 18,8-as és 18,7-es átlaggal, a lista túlsó végén pedig Görögország, Luxemburg és Lengyelország áll, ahol átlag 8,7, 9, illetve 9,6 tanuló jut egy tanítóra. Az EU-ban 2019-ben összesen 2 millió tanítót tartottak nyilván (85 százalékuk nő), és 24,5 millió kisdiákot. Az egy tanítóra jutó tanulók száma egyébként csökkenőben van, az uniós átlag egy év alatt 13,6 diákról 13,5-re apadt, és hasonló a helyzet Romániában is, ahol 2018-ban átlag 19,5 diáknak volt egy tanítója. (biziday)