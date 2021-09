Elektromos busz Sepsiszentgyörgyön

A hétfőtől cirkáló jármű egy magáncégé, amely városról városra hordja a saját buszát – közölte érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, aki szerint „valami hasonlót” fog majd vásárolni az önkormányzat is, de az majd a közbeszerzés végén derül ki, hogy pontosan milyent. Ez pedig odébb lesz, mert fontos, hogy elkészüljön a városi személyszállító vállalat (a Multi-Trans) új telephelye, ahol gyorstöltő állomás is lesz, és ennek 2023 végén van határideje. Egyelőre a városlakók kipróbálhattak egy korszerű, a régieknél csendesebb és a levegőt nem szennyező buszt, amelyre babakocsival és kerekesszékkel is fel lehet szállni, így talán azok is kedvet kapnak a tömegközlekedéshez, akik eddig nemigen vették igénybe – vélekedett. Elmondta még, hogy az önkormányzat 12 elektromos buszt kíván vásárolni, amiből hat 12 méter hosszú lesz, hat pedig valamivel rövidebb, 8 méteres.

A közbeszerzési eljárást nemsokára meg is hirdetik (még dolgoznak a kiírás részletein), de nem akarják elsietni, mert volt már arra példa máshol, hogy a beszerzett buszok szavatossága már az üzembe helyezésük előtt lejárt. Az új járműveknek ugyanis nem csupán garázs kell: gyorstöltő állomásra is szükség van a működtetésükhöz, ezt a Gólya utcai végállomáson fogják létrehozni. Pályáztak három másik elektromos töltőállomásra is, a magántulajdonban levő elektromos autók kiszolgálására – a tervek szerint az egyik a Bodok Szálló mögött, a másik az Arénánál, a harmadik Sugásfürdőn lesz –, de még nem kaptak erre pénzt.

Az elöljáró tudomása szerint alig néhány elektromos személygépkocsi van a városban, a megye első Teslája pedig Kézdialmáson „lakik”; ezeket tulajdonosaik otthon töltik (lehet a házi villanyhálózatról is, csak több időt vesz fel), a közeljövőben azonban a benzinkutak valószínűleg beállítanak majd gyorstöltőket is. A városvezetés most arra figyel, hogy a felújításra kerülő buszmegállókban a járdaszegélyt úgy képezze ki, hogy egyéb manőverek nélkül, egyenesen be lehessen hajtani a buszba kerekes székkel vagy babakocsival. Az új buszokon egyébként vannak olyan behajtók, amelyek pontosan ezt a célt szolgálják.

Amúgy a próbajáratként beállított elektromos busz a jelek szerint elnyerte azoknak a sepsiszentgyörgyieknek a tetszését, akik felültek rá, legalábbis a városháza közösségi oldalán olvasható visszajelzésekben kényelmesnek és tisztának minősítik. Van, aki már a többi elindítását sürgeti, van, aki a járatok bővítését. Ezen a buszon klímaberendezés, wifi és telefontöltési lehetőség is van.