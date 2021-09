Válság válság hátán

A vállalkozók ritkán szólnak bele a politikai csatározásokba – legalábbis látványosan és nyilvánosan nem –, ám most megtették, és nem is csoda, hisz a kormányválság következményei egyre látványosabbak a gazdaságban is. Az euró árfolyama majdnem 5 lejen, és csak a Román Nemzeti Bank közbelépésének köszönhető, hogy nem szárnyalt még tovább, a bukaresti tőzsde gyengélkedik, a nemzetközi hitelminősítők figyelmeztetéseket küldenek, semmi nem történt az elszabadult energiaárak szabályozására, és mindez nagymértékben befolyásolja nemcsak a cégek, de mindannyiunk életét.

Az üzletemberek többnyire pénzüknek köszönhető politikai kapcsolataik révén igyekeznek számukra kedvező módon befolyásolni a történéseket, mostani megszólalásuk azonban túlmutat az eddigi gyakorlaton. A kétszáznál több legbefolyásosabb vállalkozót tömörítő Romanian Business Leaders (RBL) burkoltan ugyan, de egyértelműen bírálja Klaus Iohannis államelnököt, felszólítják, viselkedjen államfőként, ne a liberálisok elnökeként és Florin Cîțu pártfogójaként. Emlékeztetik, hogy tavaly decemberben az új kormány beiktatásakor az állam átalakítását ígérte, reformokat az oktatásban, egészségügyben, közigazgatásban, a bürokrácia csökkentését, eredményes oltási kampányt. Mindezekből semmi nem valósult meg, és a jelenlegi kormányválság jelentősen csökkenti hosszabb távú esélyüket is. Az elnöknek élnie kell az alkotmányban is leszögezett jogával, vállalnia kell a közvetítői szerepet, hogy feloldja az egyre inkább elhúzódó politikai válságot, „kötelessége helyreállítani a stabilitást és a politikai osztályba vetett bizalmat” – írják Iohannisnak címzett levelükben.

De nem csak az üzletemberek kongatják a vészharangot, megtette a Fitch Ratings, a három legjelentősebb hitelminősítő ügynökség egyike is. Ők arra figyelmeztetnek, hogy a kormányválság miatt az Európai Bizottság halaszthatja a romániai helyreállítási terv elfogadását, így jelentősen késnek majd az oly nagyon várt európai pénzek is. Ám nemcsak ez jelent gondot, a kormánykoalíció összeroppanása alááshatja a költségvetés stabilizálását célzó erőfeszítéseket, ilyen körülmények között nehéz lesz kordában tartani a deficitet, az pedig kihat Románia adósbesorolására, amely jelenleg sem túl fényes. Most, mikor amúgy is hitelekből él a kormány, egyáltalán nem mindegy, mennyiért kap kölcsönt a külföldi piacokon.

A bukaresti politikusokat azonban cseppet sem zavarják a gazdasági figyelmeztetések, tegnap a liberálisok voltak a főszereplők, csúcsra járatták egymás földbedöngölését. Úgy tűnik, eszük ágában sincs gyors megoldást találni, és Iohannis sem igyekszik oldani a helyzetet pártja szeptember végi kongresszusa előtt, bár kedden igyekezett bizakodónak tűnni, hogy megtalálják a megfelelő választ a helyzet kezelésére. Ezek azonban mind csak szavak, a tettek pedig éppen az ellenkezőjét bizonyítják. A felelősök közül senki nem akar azzal számolni, hogy amennyiben a politikai válság gazdaságit is eredményez, annak súlyosak lesznek a következményei mindannyiunk számára.