Búcsú a zágoni katolikusoknál

A vállalkozók ritkán szólnak bele a politikai csatározásokba – legalábbis látványosan és nyilvánosan nem –, ám most megtették, és nem is csoda, hisz a kormányválság következményei egyre látványosabbak a gazdaságban is. Az euró árfolyama majdnem 5 lejen, és csak a Román Nemzeti Bank közbelépésének köszönhető, hogy nem szárnyalt még tovább, a bukaresti tőzsde gyengélkedik, a nemzetközi hitelminősítők figyelmeztetéseket küldenek, semmi nem történt az elszabadult energiaárak szabályozására, és mindez nagymértékben befolyásolja nemcsak a cégek, de mindannyiunk életét.