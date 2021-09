Emelnék a minimálbért

Emelni kívánja a minimálbért a kormány, október végéig kidolgozzák a részleteket – jelentette be Florin Cîțu kormányfő a szakszervezetekkel és a munkaadókkal folytatott egyeztetések után.

A munkaadók 8 százalékos emelést javasoltak, a szakszervezetek 10 százalékosat. Az Alfa Kartell közölte, hogy az országos bruttó minimálbér 250 lejes növelését kérik, ami bruttó 2550, nettó 1524 lejt eredményezne. Jelenleg az általános bruttó minimálbér 2300, a nettó 1386 lej. A minimálbér-emelést a Szociáldemokrata Párt is sürgeti, ők 8,7 százalékkal, 2500 lejre növelnék a legkisebb fizetés bruttó összegét. Ellenzi viszont az intézkedést az USR PLUS frissen lemondott gazdasági minisztere, Claudiu Năsui, aki szerint a minimálbér emelése csak egy olyan fegyver, amivel az állam pénzt vesz el a magánszférától, mert az állami bérek és a speciális nyugdíjak is ezzel arányosan fognak nőni, a kormányfő például havi 1150 lejjel kap majd többet.