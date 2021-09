Elítélték az „aszfaltkirályt”

Jogerősen tizenegy év és kilenc hónap börtönbüntetésre ítélte tegnap a bukaresti ítélőtábla az „aszfaltkirályként” is emlegetett Nelu Iordache üzletembert, akit európai uniós pénzek eltérítésében, csalásban és többrendbeli okirathamisításban találtak vétkesnek.

A 2012-ben kezdődött eljárás során alapfokon hat év és kilenc hónap börtönt kapott (2017-ben), ezt az ítéletet most szinte megduplázták. Iordache cégének kellett volna megépítenie a Nagylak–Arad autópályát, de egy év alatt a munkálatok alig 20 százalékát végezték el a tervezett 70 helyett, és emiatt Brüsszel felfüggesztette Románia Közlekedési Operatív Programjának a finanszírozását. A korrupcióellenes ügyészek kiderítették, hogy Iordache 5,5 millió eurót sikkasztott el az autópálya építésére kiutalt pénzből, és azt olyan adósságok törlesztésére, illetve olyan beszerzésekre fordította, amelyeknek semmi közük nem volt a 85 százalékban uniós forrásokból finanszírozott sztrádaépítéshez (többek között a Blue Air légitársaság megmentésére). Ezt a 2011-ben 150 millió euró vagyonnal rendelkező Iordache később eladta, de így is van egy másik, adócsalásos pere, amelyben alapfokon 12 és fél évi börtönre ítélték, de még nem jogerősen; emelett több kisebb horderejű ügyben is vádlott.