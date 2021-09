Menesztettek 26 államtitkárt

Cîţu 26 államtitkárt és államtitkár-helyettest menesztett, közülük 21-en a minisztériumokban dolgoztak, egy a határon túli románok osztályán, egy az adóhivatalnál, hárman pedig Dan Barna kormányfőhelyettes kancelláriáján. Ugyancsak távozott tisztségéből – saját kérésére – a kormányfő kancelláriavezetője, a miniszteri rangot viselő Sergiu-Horia Hossu; az ő felmentése is megjelent már a Hivatalos Közlönyben.

Néhány órával az államtitkárok menesztése előtt Ionuţ Moşteanu, az USR PLUS szóvivője és képviselőházi frakcióvezetője úgy nyilatkozott, hogy amennyiben Florin Cîţu miniszterelnök menesztené az USR PLUS által javasolt prefektusokat, alprefektusokat és államtitkárokat, az egy újabb visszaélést jelentene. Kifejtette: a kormányt a PNL, az USR PLUS és az RMDSZ alkotja, tagjai szorgalmasak, jó szakértők és lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott feladatot. „Ez a kormány Románia kormánya és nem Florin Cîţué, az emberek a román állampolgárokért dolgoznak és nem Florin Cîţuért. Ha le akarja őket váltani, megteheti, egy tollvonásán múlik. De ez egy újabb visszaélés lenne, noha ahányat elkövetett, már semmin nem csodálkoznék” – nyilatkozta. Arra a kérdésre, hogy az USR PLUS most kormányon van-e vagy ellenzékben, Moşteanu azt felelte, pártja támogatja a kormánykoalíciót, amelyet továbbra is a PNL - USR PLUS - RMDSZ konstrukcióban szeretne folytatni, de más miniszterelnökkel. Hozzátette: “a PNL-nek nagyon sok jó, hozzáértő embere van, nem értem, miért kapaszkodik egyetlen emberbe”.