Tömeges leváltás, parlamenti botrány

Szélnek eresztett államtitkárok és prefektusok

Az USR PLUS szövetség minden államtitkárát, prefektusát és alprefektusát menesztette Florin Cîţu miniszterelnök: 26 államtitkárt már szerda este leváltott – közülük 21-en a minisztériumokban dolgoztak, egy a határon túli románok osztályán, egy az adóhivatalnál, hárman pedig Dan Barna kormányfőhelyettes kancelláriáján –, a 14 prefektust és 28 alprefektust, valamint a többi USR PLUS-os államtitkárt csütörtökön. Ugyancsak távozott tisztségéből – saját kérésére – a kormányfő kancelláriavezetője, a miniszteri rangot viselő Sergiu-Horia Hossu. A leváltott tisztségviselők helyére nem neveznek ki másokat, feladataikat „átveszik mások” – közölte a kormányfő, aki azzal indokolta a nagytakarítást, hogy „az USR az AUR-ral és a PSD-vel egyezkedik”, ezért attól tart, hogy a korábbi koalíciós partner a két ellenzéki párt érdekeit fogja képviselni a minisztériumokban.

Az USR PLUS-nak egyetlen magas rangú állami tisztségviselője maradt hivatalban: Anca Dragu, a szenátus elnöke, aki azt nyilatkozta: nem mond le, mert nélküle a „feléledő Szociálliberális (PSD–PNL) Szövetség” végképp eltemetné és sosem tűzné napirendre a parlamentben a Cîțu-kormány megbuktatása érdekében előterjesztett bizalmatlansági indítványt. Hozzátette: őt csak úgy lehet leváltani, ha a liberálisok nyíltan összefognak a szociáldemokratákkal.

A háromszéki alprefektus emelt fővel távozik

Dulányi-Balogh Szilárd Kovászna megyei alprefektus közösségi oldalán azt írta: visszatér a magánszektorba, ahonnan érkezett. Bejegyzésében köszönetet mondott munkatársainak, elsősorban a prefektúra jogi csapatának, amellyel hat hónapot dolgozott: „a tévhitek ellenére szakmailag nagyon képzettek és jó emberek” – írta, és megjegyezte, hogy nem szórja könnyen a dicséretet. Külön megköszönte Ráduly István prefektus kiegyensúlyozottságát: nincs könnyű helyzetben, kettejük kapcsolata is hullámzó volt, de a sok megbeszélés után mindig konszenzusra jutottak, így „szakmai érettségből jelesre” vizsgáztak. Dulányi-Balogh Szilárd egyedül azért érzi magát kissé csalódottnak, mert ilyen rövid idő alatt nem sikerült teljesítenie küldetését, „nagyobb mértékben hozzájárulni ahhoz a paradigmaváltáshoz, amelyre a társadalmunknak nagy szüksége van”; végül leszögezte, hogy „még erősebben térünk vissza”. Beszámolóját jövő hétre ígérte.

Botrányos ülés a parlamentben

Kiabálással és széktologatással kezdődött csütörtökön a parlament két házának összevont ülése, amelyet a kormány elleni bizalmatlansági indítvány ismertetéséért hívtak össze. Az USR PLUS és az AUR kezdeményezését végül sikerült felolvasni, de a vitát (és a szavazást) – az RMDSZ javaslatára – meghatározatlan ideig elnapolták; pontosabban addig, amíg az alkotmánybíróság (amelyhez Florin Cîțu kormányfő nyújtott be óvást, intézményes konfliktust jelezve a kormány és a parlament között) állást foglal az előterjesztés szabályosságát illetően. Az alkotmánybíróság várhatóan jövő héten tűzi ki a panasz elbírálásának időpontját; szeptember 15-ig adott határidőt a kormánynak és a parlamentnek, hogy álláspontját előterjessze.

A kormány egyebek mellett azt kifogásolja, hogy az indítványhoz online beküldött vagy fénymásolt aláírásokat is mellékeltek, beterjesztéséről pedig a parlament nem küldött még aznap (ahogyan az alkotmány előírja) hivatalos tájékoztatást a kormánynak. Ez egyébként azért nem történt meg, mert több liberális és szociáldemokrata törvényhozó a házbizottsági ülés bojkottálásával hátráltatta az indítvány napirendre tűzését. A kormánybuktatási próbálkozás szavazás alá bocsátását különböző megfontolások miatt késleltető nagy pártok azonban kénytelenek voltak taktikát váltani, miután a Ludovic Orban képviselőházi és Anca Dragu szenátusi elnök csütörtökre összehívta a parlament két házának együttes ülését. Válaszul Cîţu bejelentette: ha az alkotmánybíróság neki ad igazat, kérni fogja a két házelnök lemondását.

A bizalmatlansági indítvány felolvasása előtti vita azért tört ki, mert Ludovic Orban képviselőházi elnök Florin Roman alelnökre ruházta át a házelnöki teendőket (arra hivatkozott, hogy a PNL további húsz megyei szervezetének szeretné bemutatni az elnökjelölti programját a szeptember 25-i tisztújító kongresszus előtt), az AUR honatyái azonban valósággal elkergették Romant, és kikövetelték, hogy Anca Dragu vezesse le az ülést, amely összesen egy órát tartott.

Most már teljes a káosz a román politikában: a PSD továbbra is azt állítja, hogy meg akarja buktatni a Cîțu-kormányt és előrehozott választásokat akar, de olyan eljárás nyomán, amelynek törvényessége vitathatatlan. A PNL csütörtökön határozatba foglalta, hogy nem fog a PSD-vel közösen kormányozni, mert az USR PLUS folyamatosan azzal vádolja Cîțut, hogy kormányfői széke megmentése érdekében korábbi közös ellenfelükkel, a Szociáldemokrata Párttal kötött háttéralkut, és a Ponta-kormányt hatalomra juttató Szociálliberális Szövetség (USL) felélesztését tervezi. Ezt mind a kormányfő, mind a PSD cáfolja, de most már egyik nagy párt sem tud a másik támogatása nélkül többséget gyűjteni maga köré a mindkettő szerint vállalhatatlanul szélsőséges AUR és a mindkét nagy párttal szembefordult, magát progresszívnek tartó USR PLUS nélkül. Ráadásul a legnagyobb kormánypárt is két táborra oszlik, az egyik Ludovic Orban, a másik Florin Cîțu mögé sorakozott fel. Orban egyébként azt nyilatkozta, hogy ő 48 óra alatt helyreállítaná a koalíciót.

Gondtalan államfő

„Ami pedig a kormányzati kérdést illeti, ez abszolút nem aggasztó. Van egy kormányunk, amely megy tovább, épp velem van a külügyminiszter úr, és tudom, hogy a két külügyminiszternek szintén nagyon jó megbeszélése volt egymással. Tehát ebből a szempontból semmi gond” – ezt jelentette ki Klaus Iohannis Bernben, ahol Guy Permelin svájci államfővel találkozott. A két elnök közös sajtótájékoztatóján Iohannis hosszasan méltatta a (diplomáciai szinten 110 éve létrejött) svájci–román kapcsolatokat és részletesen beszámolt a svájci államfővel folytatott megbeszélésről, a romániai kormányválságról feltett újságírói kérdésre azonban csak ennyivel válaszolt. Egy következő, bővebb válaszában azzal biztatta a Svájcban élő és ott „nagyon jól beilleszkedett” román állampolgárokat, hogy „Románia megy előre, jelentős pozitív gazdasági fejlődés van”, neki meggyőződése, hogy „egyre többen találnának Romániában is nem csupán jól fizetett, hanem nagyon jó munkahelyet”, ezért arra bátorítja őket, hogy kutassák ezeket a lehetőségeket.