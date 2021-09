* 14 órától a Gyermekvárosban Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gábor Áron parkban * 15 órától az Ifjúsági téren Barista műhelymunka * 16 órától az Ifjúsági téren Vitatér; 17 órától vásárnyitó a Vigadó Művelődési Ház előtti téren: a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak és fúvószenekarának fellépése Gyergyai Barna vezénylésével, a mazsorettesek vezetője Kis Katalin * 17 órától a Süti Édenben Koktélparty: Kalandozás a gin-tonic világába a Gado és a Süti Éden közös szervezésében * 18 órától a Vigadó udvarban a vendégeket Nánia Hanna köszönti, Nagy Lajos Lélekjelenlét című kiállítását dr. Deák Ferenc magyartanár nyitja meg, közreműködik Szőcs Botond zongoraművész és Péter Ervin fuvolaművész (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban) * 19.30-tól a Kaszárnya előtti téren Old Bumeráng-koncert * 21.15-től ugyanott The Crazy Plumbers-koncert. Szombaton: 10 órától termék- és kézműves vásár a Gábor Áron téren; a Gábor Áron parkban * 11 órától Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere * 11 órától az Ifjúsági téren: Makosz * 12 órától Slam műhelymunka * 13 órától Gyurta Dániel előadása *14 órától Háromszéki ágyúsok közönségtalálkozó * 15 órától Vitatér; utcazene a Vigadó előtti téren: 15 órától Ilka & Édua * 16 órától House of Pioneers * 17 órától Szanaszét Blues * 18 órától Csodás lények * 19 órától The Fuzz Button * a Nyugdíjas Klubban 18 órától Classical Singers * a Vigadó udvarban 18 órától Gyerkőcmusical – Molnár Józsiás Általános Iskola: A padlás (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban) * a Kaszárnya előtti téren 19.30 Ego Sum-koncert, 21.30-tól Sing Floyd-koncert. Vasárnap: 10 órától termék- és kézműves vásár a Gábor Áron téren * a Gábor Áron parkban 11 órától Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere * Ifjúsági tér a Gábor Áron parkban: 11 órától Délelőtti kávé politikusokkal, 12 órától Pittyes Kettes közönségtalálkozó, 13 órától Szervezeti börze, 14 órától Salvatore bemutató, 15 órától Fazakas Szabolcs – Legendárium, 18 órától Mr. Originality közönségtalálkozó * utcazene a Vigadó előtti téren: 13.30-tól Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar, 15.30-tól Ilka & Édua, 16.30-tól Szanaszét Blues, 17.30-tól House of Pioneers, 18.30-tól Imette * a Kaszárnya előtti téren 20.30-tól Republic-koncert.

Zene

FILMZENEI KONCERT. Ma 21 órától a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházban a Csíki Kamarazenekar tart filmzenei koncertet az Eva Filmmakers Fest keretében. Hallhatóak lesznek John Williams, Henri Mancini, Nino Rota, Ennio Morricone és mások szerzeményei, közben jelenetek láthatók a filmekből. A belépőjegyek megvásárolhatóak elővételben a városi kulturális szervezőirodában és a koncert előtt a helyszínen (20 és 10 lej).

100 ÉVES A MAGYAR FÉRFIDALÁRDA. A sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ez alkalomból szeptember 11-én, szombaton 17 órától centenáriumi hangversenyre kerül sor a Gyöngyvirág utcai református templomban. Az ünnepélyen közreműködik a Cantus Firmus Vegyes Kar, a marosvásárhelyi Cantuale Énekegyüttes és a Siófoki Férfi Dalkör Egylet. Bemutatják az elkészített emlékkönyvet és felszentelik a dalárda új zászlóját. Az eseményen tiszteletüket teszik a 100 éves jubileumát ünneplő Romániai Magyar Dalos Szövetség tagjai, a Péti Férfikar, a Száztagú Székely Férfikórus, a székelyudvarhelyi Székely Dalegylet Férfikórus, a gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara, a csíkborzsovai Férfikórus és a Marosszéki Harmónia Dalcsoport. A Centenárium fővédnöke Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az eseményre a belépés díjtalan. * Szeptember 12-én, vasárnap a Siófoki Férfi Dalkör Egylete rövid koncertet mutat be a szemerjai református templom délelőtti 11 órás istentiszteletén.

NEOGITÁR ALFA-KONCERT. Szeptember 12-én, vasárnap a Kovászna Belvárosi Református templomban az istentisztelet után fellép a kovásznai Neogitár Alfa együttes (felkészítő tanár: Kurta Béla).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadása megtekinthető szeptember 10–12. között, valamint szeptember 14–16. között 20.21-től és 21.22-től a Szabadság térre épített 12 fős nézőtérről. Jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet (10 lej). Ajánlott életkor: 14+.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom tanácstermében szeptember 12-én, vasárnap 12 órakor Czegő Zoltán író, költő legújabb két könyvének bemutatására kerül sor. A találkozón a vendégeket Péterfi Ágnes unitárius lelkész üdvözli.

Csillagok között

Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület és a Vega Csillagvizsgáló meghív minden érdeklődőt, aki a csillagok közt szeretne tölteni egy délutánt. Szeptember 10. és október 9. között a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban, a katolikus templom közelében lesz az EMCSE asztrofotósainak kiállítása, amely csillagászati témájú képeket foglal magában * A hivatalos megnyitó ma 18 órától kezdődik, a szervezők és alkotók bemutatják röviden a kiállított képeket, a megnyitó után szívesen elbeszélgetnek a jelenlevőkkel * Ma 21 órától a Tein Teázó előtt járdacsillagászatra kerül sor, amikor közösen megtekinthetjük a Jupiter bolygót és holdjait, valamint a Szaturnusz bolygót és más csillagászati érdekességeket.

Japán nap: a haiku világa

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szeptember 11-én, szombaton 11–18,30-ig Tanizaki Seiko szervezésében japán napot tartanak. A megnyitó 11 órakor kezdődik hagyományos dallal, népdallal, Luiza Zan jazz­énekesnő előadásában. Lesz kézműves és népi játéksátor gyermekeknek, felnőtteknek, ikebanakiállítás. Előadások hangzanak el a következő témakörökben: 12 órától dr. Vihar Judit irodalomtörténész, műfordító, haikuköltő, a Magyar–Japán Baráti Társaság elnöke: Korunk kedvenc műfaja, a haiku; 13 órától Tanizaki Seiko: A kandzsi japán képírásról; 14 órától Tormané Kurita Junko: Zöldteás népdal és történelmi háttere; 15 órától dr. Hubbes László Attila: Macuo Basó haiku-világáról; 16 órától Tóth Anna Mária: Yumeiho – egy japán masszázsterápiás módszer; 17 órától Bán Mihály: A szaké készítésének biológiai háttere, valamint irodalmi és kulturális vonatkozásai Japánban; 18 órától Péter Árpád: Karate és harcművészeti szellemisége Japánban. 18.30-tól kezdődik a záróest, a haiku- és rajzverseny díjkiosztása – zsűritagok: dr. Vihar Judit, Józsa Attila, Para Olga (haiku); Ütő Gusztáv, Hosszú Zoltán, Éltes Barna (rajz); 19 órától japán filmvetítéssel zárul a rendezvény.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan tábornok út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Zágonban, hétfőn Papolcon gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

OLT-PART-TISZTÍTÁS. Sepsi­szent­györgyön szombaton az Olt partjának tisztítását végzik. Gyülekezési helyek 9.30-kor a Kaufland parkolójában és a Trident mögött. A szükséges felszerelést a szervezők biztosítják, a résztvevők vigyenek magukkal tányért, evőeszközt, gondoskodjanak ásványvízről és megfelelő öltözetről.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsora az arta.cityplex.ro honlapon tekinthető meg. Telefon: 0787 526 102.