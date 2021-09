A kisfilm – amelynek címe Ez a technológia, és megjelenik mellette egy mosolygós emotikon is – azután jelent meg, miután a parlament úgy döntött, hogy a bizalmatlansági indítvány vitájával megvárja az alkotmánybíróság határozatát. (G4Media)

ENNYIT ÉR A KORMÁNYFŐ SZAVA. Habár Florin Cîțu már tavaly, pénzügyminiszter korában bejelentette, hogy ettől az évtől kezdve alaposan visszanyesi a pártok állami támogatását, és kormányfőként is ezt hangoztatta, a héten elfogadott költségvetés-kiegészítés 90 millió lej többletforrást biztosít a pártoknak, amelyek így már 250 millió lejbe (nagyjából 50 millió euróba) kerülnek az adófizetőknek ebben az évben. A 90 milliós kiegészítés egyébként azután jelent meg, miután az USR PLUS miniszterei lemondtak, a PSD pedig a házbizottsági ülések bojkottálásával hátráltatta a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány megvitatását. (Szabad Európa Rádió)

HULLADÉKLERAKÓ A HEGYEN. Több tonnányi építkezési hulladékot fedeztek fel a Bucegi-hegység természetvédelmi területén. Mint kiderült, a helyi hatóságok is tudtak róla, sőt, kiadtak valami engedélyt is a törmelék ideiglenes lerakására, ám a szeméthegy nem tűnt el, hanem egyre csak nő. A környezetőrséget a lakosság értesítette, amely az intézmény országos vezetője, Octavian Berceanu szerint tíszer jobban figyel az efféle szennyezésre. A bűnösöket még keresik – a kiróható bírság 200 ezer lej –, a szemetet pedig szakcéggel fogják elszállíttatni. (Digi24)

BĂSESCU NAGYOT VESZÍTHET. A képviselőház hétfőn döntő kamaraként elfogadta azt a törvényt, amely megfosztja a nekik járó kedvezményektől azokat a volt államfőket, akik együttműködtek a hírhedt Securitatéval. Ennek következtében Traian Băsescu (aki 2004 és 2014 között volt államelnök) elveszítheti a neki kiutalt protokoll-lakást és gépkocsit, az állam által biztosított tanácsadót és titkárt, az őrző-védő szolgáltatást, ugyanakkor elbúcsúzhat az illetményétől is, amelynek havi összege a hivatalban levő államfő illetményének 75 százaléka. A törvény persze még megtámadható az alkotmánybíróságon, de ha ez nem történik meg, illetve ha megóvása után a taláros testület jóváhagyja, és Klaus Iohannis államfő is kihirdeti, akkor jelentős kiadásoktól mentesül az államkassza. Az eddig hatályos törvény alapján csak az veszíthette el a neki járó kedvezményeket, aki egy bűncselekmény miatt jogerős ítélet, vagy népszavazás nyomán veszítette el az államfői tisztséget. Băsescu ugyan két ilyen népszavazást is átvészelt, de az új jogszabály már érintheti, mivel 2019 szeptemberében a bukaresti ítélőtábla alapfokon már kimondta, hogy Petrov fedőnéven elsőéves egyetemista korától keményen együttműködött a Securitatéval. Băsescu fellebbezett az ítélet ellen, a legfelsőbb bíróság pedig várhatóan november 5-én kezdi el a fellebbviteli tárgyalást. Egyébként Ion Iliescunak is okozhat némi nyugtalanságot a törvény, mert ő a fővádlott az 1989-es forradalom és az 1990 júniusi bányászjárás perében is, és bár ezek folyton elakadnak, elméleti esély van arra, hogy őt is elítéljék emberiesség elleni bűntettek miatt. (Főtér/szerk.)