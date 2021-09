Ötszáznál többen intenzíven

Magas az áldozatok száma is: szerda reggel óta 79 halálesetet jelentettek, de ebből 40-en korábban hunytak el, 39-en az elmúlt 24 órában. A vártnál hetekkel korábban elért kétezres napi esetszám kapcsán Raed Arafat belügyi államtitkár, a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője elmondta: augusztus 30-a és szeptember 5-e között a megbetegedések 80,4 százalékát oltatlan személyeknél jegyezték, és az elhunytak 92,8 százaléka volt oltatlan, 94,6 százalékuk pedig legalább egy társbetegségben is szenvedett. Hozzátette: „a járvány elejétől mostanig az elhunytak 86 százaléka 60 éven felüli volt, de az elmúlt időszakban olyan oltatlan fiatalabb személyek is meghaltak, akiknek nem voltak más betegségeik”. Arafat emlékeztetett, hogy július 1-jén 31 új fertőzést jegyeztek az országban, most pedig az intenzív osztályra is ennél többen kerülnek naponta, és arra kérte a lakosságot, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen munkába, hanem teszteltesse magát és forduljon orvoshoz.