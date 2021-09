Amint arról beszámoltunk, a volt parkot jelentősen átszabják. A Romulus Cioflec utca közelében levő Gábor Áron- és Nicolae Bălcescu-szobrokat áthelyezik a terület hátsó részén található tömbház közelébe, egy újonnan kialakított kisebb dombra. Megújul továbbá a régi játszótér, illetve a közösségi teret alacsony, ülőkékkel ellátott fallal kerítik körbe. A parkot két átlós sétány fogja keresztezni, a lakók által jelenleg is használt útvonalat követve. A sétányok mentén padokat és más utcai bútorzatot helyeznek el, és a két gyalogos út kereszteződésénél ivókút is helyet kap. A Romulus Cioflec utca, valamint az iskola felőli oldalon 15 parkolóhelyet is létrehoznak.

A munkálatok során kicserélik a közvilágítási rendszert, új lámpatesteket helyeznek el a terület négy sarkán, a sétányok találkozásánál, valamint a park nyugati részét határoló tömbházak bejáratánál is. A föld alatti villanyvezetékeket már lefektették. A megújuló parkban ingyenesen lehet majd hozzáférni az internethez, az ehhez szükséges kábelt is lefektették.

A városháza tájékoztatása szerint a júliusban kezdődött korszerűsítést megnehezítette, hogy a szolgáltatóktól pontatlan adatokat kaptak a föld alatti vezetékekről, emiatt a munkálatok üteme is lassult. Jelen állás szerint a park jövő év tavaszára lesz használható.

A közösségi tér kialakítása része annak a programnak, melyet az önkormányzat közel három éve indított útjára, és melynek célja a hátrányos helyzetű városrészek lakói életminőségének a javítása. A Csíki negyed egyike a célterületeknek, a másik kettő a szépmezői, valamint az őrkői lakónegyed. Az önkormányzat elsősorban az infrastruktúra javítását célzó beruházásokkal vesz részt a programban, több uniós támogatási vonalat is felhasználva, az emberi tényezőre vonatkozó projektek pedig a Sepsi Helyi Akciócsoport hatáskörébe tartoznak.

Két sportpálya is épül

A Csíki negyedben a park nagyjából 1,38 millió lejes korszerűsítése mellett még egy beruházást vettek tervbe a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatására lehívható támogatásból. Az egykori focipálya megmaradt részén – amelyet előbb visszaszolgáltattak volt tulajdonosaiknak, utána pedig megvásároltak tőlük – egy sporttelepet hoznak létre. Itt minifoci-, kosárlabda-, röplabda-, tollaslabda- és padbolpálya lesz (utóbbi a lábtenisz egyik változata), két pingpongasztalt, néhány kültéri fitneszeszközt is kihelyeznek, s játszóteret is kialakítanak. Mindezek kiszolgálására illemhely, sétányok, padok, biciklitárolók, szemeteskukák, lámpák is helyet kapnak.

A beruházás végső becsült értéke még nem ismert, mivel még nem véglegesítették a műszaki tervet.

Az említett uniós forrásokból fedezi még a város annak a valamivel kisebb sportpályának a létrehozását, mely Szépmezőn kap helyet az ipari park szomszédságában. A műszaki terv elkészült, az ősz folyamán az önkormányzat kiírhatja a kivitelezési versenytárgyalást, és ha minden jól megy, tavasszal elkezdődhet az éjszakai megvilágítással, valamint térfigyelő rendszerrel is ellátott pálya kialakítása.

Az önkormányzat 2019 tavaszán nyújtotta be a pályázatokat a fenti beruházások finanszírozására, tavaly tavasszal írták alá a támogatási szerződéseket. A kivitelezést viszont hátráltatta – mint sok más beruházás esetében –, hogy egyebek mellett az építőanyagok árának emelkedése miatt át kellett szabni a műszaki terveket, illetve egyezségre kellett jutni az új költségek felől.