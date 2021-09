Versek a fájdalomról

A nevezett kötet, mely közel száz verset tartalmaz, a magyarországi Romanika Kiadónál jelent meg ezúttal második, bővített kiadásban, rendkívül igényes formában – mondta elöljáróban Reisinger János, hangsúlyozva azonban, hogy egy könyv nem mennyiség kérdése, hanem a tartalomé, hisz már az ókorban azt tartották könyvnek, ami olyan tartalmat hordozott magában, mely sehol máshol nem található meg. A jelen könyv azért jelentős gyűjtemény, mert az egyik legfontosabb emberi témát, a fájdalmat járja körül, mely Arany János szerint „a boldogságnak csak egyik alkatrésze”.

Mint megtudhattuk, tizenhét éves fiának halála késztette írásra a szerzőt, de a kötet második részében más ismerősök, pályatársak, „lelkiség szerinti hozzátartozók” elvesztése is megjelenik a versekben. Tudomásul kell vennünk, hogy emberi létezés nincs fájdalom, szenvedés nélkül, de hogyan lehet úgy feldolgozni, kifejezni ezt az érzést, hogy azzal másokat is meg tudjunk szólítani? – tette fel a kérdést az irodalmár, majd kifejtette, hogy a fájdalom mindenekelőtt lélektani kérdés, de ennek kifejezése már esztétikai és etikai kérdés is.

„Mert bármit átélünk ebben a világban, az nem jogosít fel bennünket arra, hogy rosszat tegyünk, vagy a rosszra rosszal válaszoljunk” – fogalmazott. Irodalomtörténészként sok írót, költőt idézett, és azok élettörténetéről is mesélt a megjelent kötettel kapcsolatosan Reisinger János, míg végül az irodalom határain túlra vezette az értelmezés fonalát: mi értelme van a létezésünknek, ha ennyi kínnal vagyunk körülvéve? Az érzelmi válasz az lenne erre a kérdésre, hogy valójában értelmetlen a lét, legnagyobb költőink azonban a „mégis”-ben találták meg a megoldást. Számunkra az igazi válasz, hogy aki a legjobb volt, magára vette a mi sorsunkat, hogy életet ajándékozzon nekünk – mondta, hozzátéve, hogy A Csillag és a Lant című kötet is ebbe az irányba mutat.

A könyvbemutatón László Károly színművész, Józsa Attila író, a Parnasszus Irodalmi Kör elnöke, és a szerző, Para Olga is felolvasott a kötetből, aki Reisinger János szerint „nemcsak klasszikus hangszereken adja elő a fájdalmat”, hisz sokféle verstani formával kísérletezik, például haikuval és apevával is. Végezetül olvasói kérdésekre válaszolt a szerző, majd vásárlással, dedikációval és kínálmációval ért véget a könyvbemutató.