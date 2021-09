Sem tanterv, sem tankönyv a kilencedikeseknek

Az elmúlt kilenc év alatt bőven lett volna idő kidolgozni az új programok és kerettantervek nyolcadik osztály utáni folytatását, összekötni a kilencedikes tananyagot azzal, amit az idén nyolcadikot végzett diákok korábban tanultak, de ez nem történt meg, a tavasszal nekilendült kezdeményezés is dugába dőlt, és most sem tanterv, sem órakeret, sem tankönyv nincs, ami igazodna a kilenc évvel ezelőtt elkezdett reformhoz – mondta lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő. Az elöljáró úgy véli, folytatódik ennek a nemzedéknek a kálváriája: szinte soha nem készültek el időben a tankönyvek számukra minden tárgyból, vagy egyáltalán nem kapták meg a nekik szánt kiadványokat a megfelelő évben, most pedig azt várják el a tanároktól, hogy oldják meg az átmenetet, tanítsanak a régi tankönyvekből új elvárások alapján. Kiss Imre úgy véli, az az útmutató, amit az oktatási minisztérium erre vonatkozóan közzétett, nem nyújt kellő szakmai eligazítást a tanárok számára, csupán azt részletezi, milyen készségeket kell fejleszteni, mire kell figyelni, de nem változtatja meg sem a tartalmat, sem az óraszámot. Talán ekkora hiányosság soha nem volt a rendszerben, hogy egy új irányvonalnak, éveken át fenntartott programnak nincs folytatása, és ez mindenképpen a minőség és a bizalom gyengítéséhez vezet – mondotta.

Az iskolák igényei alapján a Kovászna megyei tanfelügyelőség több mint 75 ezer tankönyvet rendelt, ebből 61 052 (81,09 százalék) már megérkezett és szét is osztották az iskoláknak. A 481 címből 412-t sikerült beszerezniük, a magyar tannyelvű könyvekből több mint 39 ezer újranyomtatott és új tankönyv érkezett Háromszékre, de egyes tantárgyak esetében továbbra is hiány mutatkozik. Az elemi és a gimnáziumi osztályokban a református vallásórák tankönyvei, az elemiben a vizuális művészetek, a földrajz-, természettudományok és történelemtankönyvek hiányzanak, harmadikban és negyedikben matematika-tankönyv sincs, az V–VIII. osztályban ezenkívül a művészetek és a zeneoktatás tankönyvei sem készültek el. Késnek a fordítások, ezért hiányzik sok magyar tankönyv, de az új kiadványok közül egyesek román nyelven sem készültek el.

A megyei tanfelügyelőség tankönyvosztályán nem tudják, tanévkezdésig még milyen tankönyvek érkeznek, a meglévők szétosztását a napokban befejezik, állítják, ami van, az becsengetéskor, szeptember 13-án ott lesz a diákok padján.