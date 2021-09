A gyenge kormányt nem lehet mindenért hibáztatni. Most is próbál segíteni az anyagilag még nálánál is gyengébben állókon. De mindenki számíthat arra, hogy kap ajándékba egy olyan nadrágszíjat is, amelyiken egy lyukkal több van, hogy lehessen rajta húzni egyet. Persze, vannak dolgok, amiért nem hibáztathatók mostani vezéreink. Mert ugyebár az energiaárak a kötelező árliberalizálás (és az orosz gázáremelés) miatt nőnek. A koronavírus-járvány ellen meg idejében oltási kampányt indítottak, aminek legfontosabb célja az volt, hogy szeptember elsejéig 10 millió embert oltsanak be. A felét a tervnek sikerült is megvalósítani. Szeptember 6-ig 5,28 millió embert legalább egy dózissal beoltottak, és 5,17 millióan a második adagot is megkapták. Ha úgy vesszük, ez összesen több mint 10 millió oltás. De kérdem én, miért hibás ezért a kormány? Nem foghatják meg mindenkinek a kezét vagy tarthatják oda a karját erőszakkal a vakcinás fecskendőhöz. A sok megrendelt szérum szerencsére nem fog kárba veszni, mert aki már kapott kettőt, azt immár szúrhatják harmadszor is.

Akár a kormány, a járvány sem ült közben a babérjain, hanem fejlesztette az is magát, mint a kutatók a vírusellenes oltóanyagot, csak úgy néz ki, a COVID-19 egy lépéssel a kutatók előtt jár, és már jelentkezett is újra delta-variáns néven. Az újabb mutációk jelelölésére maholnap nem lesz elég a görög ábécé, amely csak 24 betűből áll. A magyar ábécét kellene választani, mert annak 44 betűje van. A szakemberek eleget fenyegetőztek és ecsetelték a járvány következményeit. De akik olyan kormányok alatt éltek, amilyenek nekünk voltak az elmúlt 30 évben, nem ijednek meg a saját látható árnyékuktól, miért félnének akkor egy nem látható ellenségtől, a vírustól. Jöhet itt egy újabb hullám, a következő szigorításokat ki fogja betartani? A környezetvédők az egyszer használatos maszkok elhajítása miatt aggódtak. De az emberek valószínű úgy értik az egyszer használatosságot, hogy minden vírusvariáns dühöngése alatt egyet kell használni.

A nép bizalmát az új kormányba vetette, amelyik éppen úgy elvesztette tekintélyét, mint a korábbiak. Az sem növelte a bizalmat, hogy az emberek látták: a koronavírus okozta haláleseteket két módon jelentették. Májusig a kettő közti különbséget hétezerre saccolták. Vajon azt is vírusos elhunytnak tekinthették, aki nem abban halt meg? Vagy fordítva? Aztán a választások előtt csodák csodája, csökkent a fertőzöttek száma. (A vírus megijedt a választásoktól?) Ezek szerint a járvány erejét úgy lehet csökkenteni, ha megbuktatják a kormányt és előrehozott választások lesznek. Ha az AUR-t is beveszik a kormányzásba, akkor Diana Șoșoacă hiszti-őnagysága nemcsak egy oltóközpontban akadályozza meg a bejutást (ahogy Iași megyében tette), hanem betiltatja az összes oltópontot. Sőt, még az is lehet, hogy kitiltja a vírust az országból.

Most elkaptak egy szállítmány koporsót, amit Kínából hoztak. Ők fel voltak készülve a legrosszabbakra, de úgy látszik, hogy visszaverték a járványt és sikerült megspórolni egy rakás koporsót. Ezeket hozzánk akarták csempészni, mert nálunk szükség lehet rájuk. A járvány és a vírustagadók tevékenységének hasznos mellékhatása is volt. Fellendítette az üzleti életet, az oltásigazolványokkal való kereskedést. Az Egészségügyi Minisztérium sok hamis oltási igazolványt talált. Dâmbovița megyében egy családorvosnő tíz személynek állított ki igazolványt, amiért bevasalta a 400 lejt a biztosítóháztól. De neki az enyhítő körülménynek számíthat, hogy a helyi futballcsapat (amelynek a szurkolója lehet) játékosainak adta. A vírustagadók és oltásellenesek kampánya sikeresebb, mint a kormány oltáskampánya. Jól meggyőzték az embereket, hogy létezik már úgynevezett mosdókagyló-oltás is. Elmegy a paciens az orvoshoz, csúsztat valamit, a szérumot kiöntik a mosdókagylóba, de megkapja az igazolást, és minden rendben van. Ha a vírus ezt nem fogadja el, és az illető esetleg elkapja a betegséget, akkor megmutatja az orvosoknak, hogy ő igenis be van oltva. Erre azt mondják az oltásellenesek, hogy lám, megszúrták, de potyára.