Cirkusz, bizalmatlanság, időhúzás

A délutáni cirkuszt megelőzően a házbizottság meghatározatlan ideig elnapolta a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáját és a szavazást, megvárják, hogy az alkotmánybíróság állást foglaljon az előterjesztés szabályosságát illetően. Ennek oka, hogy a kormány szerdán alkotmányossági panaszt emelt a parlament ellen, amelyben azt kifogásolta, hogy az USR PLUS politikusai – közösen az AUR szövetséggel – szabálytalanul terjesztettek be bizalmatlansági indítványt saját kormányuk ellen. A taláros testület várhatóan jövő héten tűzi ki e panasz elbírálásának időpontját, addig Cîţu és csapata egyértelműen időt nyer.

Valójában most Cîţu és csapata az időhúzásra játszik: az alkotmányossági panaszt megelőzően a liberálisok és a szociáldemokraták, vállvetve bojkottálták – egymás után öt alkalommal! – a házbizottsági ülés összehívását, ezzel is hátráltatva a bizalmatlansági indítvány napirendre tűzését. Aztán felhagytak e taktikával – ez a hirtelen összeborulás egyébként sokak szerint kísértetiesen hasonlított a szociáldemokraták és a liberálisok közös kormányzásának időszakára –, miután Turos Loránd RMDSZ-es szenátor, felsőházi frakcióvezető javasolta, hogy a bizalmatlansági indítvány vitáját és szavazását halasszák az alkotmánybírósági döntés utáni időpontra. Egyetértettek, jónak tartották ötletét. Mind a liberálisok, mind a szociáldemokraták részéről meglepő ez a fogékonyság, nem is lenne rossz, ha máskor is ilyen meghallgatásra találna a szövetség, s javaslatait a tegnapihoz hasonló empátiával és bólogatással fogadnák.

Eközben a liberális pártelnök, Ludovic Orban is összevonta a szemöldökét, mert szerinte mélységesen alkotmányellenes, ahogy a bizalmatlansági indítványról szóló szavazást gáncsolják. E fordulatos időszakban Florin Cîţu, a vasakaratú kormányfőt mímelő pártelnökjelölt tovább menetel saját útján: határozottságot és eltökéltséget mutatva leváltotta az USR PLUS államtitkárait, prefektusait és alprefektusait. Ez a színjáték látható, ám hírmagyarázók arról beszélnek, hogy a színfalak mögött a liberálisok – legalábbis a Cîţut támogatók – és a Ciolacu-táborába tartozó szociáldemokraták újra egymásra találtak, s utóbbiak hajlandóak lennének – saját érdekeik szerint – egy kisebbségi kormányt támogatni.

E zűrzavaros, válságos és aggasztó politikai környezetben olvasták fel tehát a tegnap a bizalmatlansági indítványt a parlamentben. A szó elszáll, ám a cirkusz, a bizalmatlanság és az időhúzás marad.