Egy év múlva nyithat az új köztemető

Elindult az új köztemető engedélyezési folyamata Sepsiszentgyörgyön, ez azonban akár egy évig is eltarthat; Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint várhatóan jövő ősszel nyílik meg az új létesítmény, amire égető szükség van, mert a városban már nagyon nehéz végső nyughelyet találni.

Az új temető számára 35 ezer négyzetméternyi területet (3,5 hektárt) vásárolt meg az önkormányzat a meglévő – gyakorlatilag már évek óta megtelt – köztemető közelében. Eredetileg a szemközti katonai lőteret próbálta e célra megszerezni a városvezetés, mert lakónegyed mellett fegyverrel gyakorlatozni már nem lehet, ám ez nem sikerült, ezért a szomszédos magánterületeket vette meg – azt az egyet kivéve, amely épp a temetővel határos, mert annak a tulajdonosai semmilyen megkeresésre nem válaszoltak.

Emiatt a temetőbővítés lehetetlenné vált, az új temetőhöz külön utat kell csináltatni, és időbe telt, amíg az Otthon sétány felől találtak egy lehetőséget.

Az új sírkertben a tervek szerint hagyományos (koporsós) elhantolásra és urnák elhelyezésére is lehetőség adódik majd, de ahhoz, hogy megnyissák, előbb ki kell alakítani a sétányok helyét. Lesz saját parkolója is, és ami még fontosabb, új ravatalozót is építenek. Utóbbi valószínűleg nem készül el egy év alatt, az alpolgármester reményei szerint azonban a temetkezés egy év múlva már megkezdődhet.

A helyi tanács augusztusi rendes ülésén jóváhagyta az övezeti rendezéshez szükséges láttamozásokat, az övezeti terv elfogadása általában fél évet vesz fel, utána átadják a területet a köztemető gondnokságát ellátó Tega Rt.-nek, annak a feladata lesz a működési engedélyek beszerzése, de az már kicsit gyorsabban megy. Tóth-Birtan Csaba elmondta: a jelenlegi köztemető alsó részén vannak még bérelhető sírhelyek, ezek elfoglalásától azonban idegenkednek a helybeliek.