Őszi vásár a Kalákával

Sok-sok muzsikát, gyermekszórakoztató és kulturális programot is kínálnak a lakosságnak jövő hétvégén, szeptember 16-a és 19-e között Sepsiszentgyörgyön: az önkormányzat immár tizenegyedik alkalommal szervezi meg a kultúrszürettel egybekötött őszi vásárt, amely azért több a szokásos havi termelői és kézműves vásároknál, mert a sokféle műsor közösségi ünneppé emeli.

Tavaly is sokan kilátogattak a vásárba. Albert Levente felvétele

Az idén a fő meghívott a Kaláka együttes, amely Csak az egészség meglegyen címmel ad zárókoncertet az 56-os emlékparkban. A négynapos rendezvény zenével is rajtol, a 20 éves Folker együttes ugyanott fotókiállítással egybekötött koncertre várja a közönséget. A gyermekeknek bábelőadásokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, meseolvasást, rajzversenyt, még mézeskalács-díszítést is kínálnak, de valószínűleg idén is a szalmában való ugrálás lesz a legjobb móka.

A felnőttek kiállítások, színházi előadások, könyvbemutató, ingyenes tárlatvezetés, múzeumlátogatás, irodalmi kávéház, szabadtéri mozi, nosztalgia divatbemutató, tűzzsonglőr-bemutató között válogathatnak, no meg természetesen a mindenféle széppel és jóval megrakott sátrak portékáiból.

Maga a vásár és a lacikonyhák a főtéren kapnak helyet, de majdnem minden művelődési intézmény bekapcsolódik: a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székhelyén, a Lábas Házban fogadja az érdeklődőket, de lesz, miért belépni a Vadászati Múzeumba, az Erdélyi Művészeti Központba, a Tamási Áron Színházba, a Magmába, a megyei könyvtárba, a Gutenberg könyvesboltba és a Kónya Ádám Művelődési Házba is.