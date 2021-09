Kezdődik az oltási kampány az iskolákban is

Egyelőre csak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző iskolaorvosa jelezte, hogy részt vesz az oltási kampányban, a többi iskolai rendelőből még nem kaptak választ – közölte Ágoston igazgató. Arra számítanak, hogy az a huszonkilenc családorvos, akik jelenleg is oltják a lakosságot, bekapcsolódnak a diákok és a pedagógusok vakcinálásába, jövő héten erre is választ várnak, eddig csak a bardoci családorvos jelentkezett, hogy vállalja ezt a munkát. Főként a falvakban ez lenne a megoldás, de mobil csapatokat is küldenek a községekbe, ahol pedig csak néhány igénylő lesz, onnan iskolabusszal szállítják majd a jelentkezőket a legközelebbi oltási központba – szögezte le az intézményvezető. Ágoston László elmondta, az oltási központokban nagyon lecsökkent az oltakozók száma, ezért a városi iskolák diákjait és tanárait is be lehet oltani ezekben, ha az illető iskolának nincs orvosi rendelője vagy ahová tartozik, ott az orvos nem vesz részt a kampányban.

Sok még a tisztázatlan kérdés, például az, hogy a diákok szülei milyen feltételek mellett mehetnek be az iskolába, hogy beoltassák magukat, amire vonatkozó rendelet lehetőséget nyújt, illetve, mi történik, ha a tanuló szeretné beoltatni magát, de a szülő nem egyezik bele. Ágoston László hangsúlyozza, amíg nem ismerik az igényt, nem tudják pontosan előkészíteni, hogy egyes iskolák esetében hogyan történik az immunizálás, de egyetlen jelentkező diák sem marad oltás nélkül, ha a szülei beleegyeznek. A két hónapos oltási kampány a 12-15 év közötti diákokat, pedagógusokat és a tanulók szüleit érinti, erre a célra Pfizer és Moderna oltóanyag áll rendelkezésre.

A járvány tavalyi kezdete óta szeptember 10-ig a háromszéki oltási központokban 76 582 adag koronavírus elleni védőoltást adtak be, 33 398 személy megkapta a második adagot is (sokan az emlékeztető oltásra más megyében jelentkeztek), a családorvosi rendelőkben 5 252-en kapták meg a vakcinát. A járvány negyedik hullámának számító, eddigi egy hónapja alatt Háromszéken harmincöten fertőződtek meg, az esetszámok napról napra növekszenek, csütörtökön kilenc új esetet jelentettek – közölte Ágoston igazgató.