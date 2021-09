Remekül kezdett a Vipers, gyors akciókkal, pontos lövésekkel és hatékony védekezéssel elhúzott (6–1), ezért Ambros Martin vezetőedző időt kért. A folytatásban egyre jobb védekezésüknek és Silje Solberg bravúros védéseinek köszönhetően egy kiváló sorozattal felzárkózott a győri csapat, sőt a 19. percben egyenlíteni tudott (9–9). A 25. percben vezetett először az ötszörös BL-győztes Győr, amely lendületes játékával ekkor már egyértelműen irányította a meccset, a 23. perctől egészen a szünetig nem kapott gólt, és az első félidő után 17–13-ra vezetett.

Hasonló tempóval kezdte a második felvonást az ETO, amely már hattal is vezetett, ám egyre többet hibázott, ezt kihasználva visszazárkózott az ellenfél. Solberg üres kapus gólja után ismét lendületbe került a Győr, erre Ole Gustav Gjekstad vezetőedző időkéréssel és kapuscserével reagált, de egyik sem segített. A Vipers játékosait megzavarta a házigazdák letámadása, ezért nyolcgólos hátrányban Gjekstad megint időt kért, bár addigra már eldőlt a rangadó. A norvégok a hajrában némileg csökkentették a hátrányukat, a hazai együttes fölényes sikerét azonban nem tudták megakadályozni.

A mezőny legeredményesebb játékosa a vendégeket erősítő Ragnhild Valle Dahl volt 11 góllal. Hazai részről Lukács Viktória hétszer talált be, négy csapattársa pedig egyaránt négy góllal zárt. A meccs legjobbjának megválasztott Silje Solberg 13 védéssel járult hozzá a magabiztos győzelemhez.

Remek védekezéssel kezdett a magyar bajnoki címvédő (0–3), ezután viszont támadásban és védekezésben is egyre pontatlanabbá vált, így a 18. percben már a németek vezettek (7–6). A meccs első harmadában csak Emily Bölk és Angela Malestein szerzett gólt a vendégeknél, akik a szünet előtt fordítottak, és az első félidőt követően 14–12 volt az állás a javukra.

A második felvonás elején sem tudott ellépni az FTC, felváltva születtek a gólok. A házigazdák kevesebbet cseréltek, mégsem tűntek fáradtnak, hatékonyan védekeztek, többször is egyenlítettek, és az utolsó öt perc is döntetlen állásról kezdődött. A Borussia 11–10 után a hajrában visszavette a vezetést, de amikor az utolsó támadását elhibázta, a Ferencváros a győzelemért támadhatott, ám Bölk lövését Yara Ten Holte hálóőr a kapufára ütötte, így döntetlen lett a vége.

A mezőny legeredményesebb játékosa a dortmundi Alina Grijseels volt kilenc góllal, a magyar együttesben Bölk és Malestein is hatszor talált be. A kapusok közül Ten Holte 47, Bíró Blanka 33 százalékos védési hatékonysággal zárt.