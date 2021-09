Hölle és a válogatott sikerével sorozatban ötödször mind a két aranyérmet Magyarország szerezte meg, ami egyedülálló a sportág történetében. Nyolc és hat éve az egyéni küzdelmeket a 11-szeres világbajnok Lázár Vilmos – a magyar szövetség jelenlegi elnöke – nyerte, 2017-ben, 2019-ben és idén pedig Hölle bizonyult a legjobbnak.

A címvédő a díjhajtást megnyerte, majd a maratonhajtás után is vezetett, és éllovas pozícióját az akadályhajtásban is meg tudta őrizni. Az utolsó napon két verőhibája és némi időtúllépése volt, ez 11,91 hibaponttal járt, de így is az élen maradt, elsősorban azért, mert a szombaton még második német Sandro Koalick elrontotta az akadályhajtást, és a negyedik helyre csúszott vissza. Az utolsó számot ifj. Fekete György nyerte 0,92 hibaponttal, a második pedig ifj. Nagy Tibor lett. Utóbbi eredménye csak az egyéni versenyben számított.

Összesítésben Hölle mögött a második helyen a francia Franck Grimonprez, a harmadikon pedig a német Anna Sandmann végzett. Csapatban a magyarok mellett a németek és a hollandok zártak még dobogós pozícióban.