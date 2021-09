A 18 éves brit Emma Răducanu nyerte meg a New Yorkban zajló US Open női egyes versenyét, a szombati döntőben két szettben diadalmaskodott a kanadai Leylah Fernandez felett. Răducanu szettveszteség nélkül győzedelmeskedett az amerikai nyílt teniszbajnokságon – erre legutóbb Serena Williams volt képes 2014-ben –, és pályafutása első trófeája mellé 2,5 millió dollárt kapott.

A megtippelhetetlen párosítású női döntőben két meglepetésember csapott össze az Arthur Ashe Stadionban, a US Open történetében legutóbb 1999-ben fordult elő – Serena Williams és Martina Hingis révén –, hogy két tinédzser vívja a finálét. A kanadai születésű, világranglista 150. helyezett Răducanu első női játékosként jutott be a selejtezőből indulva a végjátékba. Brit részről legutóbb Virginia Wade ünnepelhetett nőként Grand Slam-címet, amikor 1977-ben Wimbledonban diadalmaskodott, valamint Wade volt az előző brit női döntős New Yorkban, 53 évvel ezelőtt.

A 19 éves kanadai Fernandez 73. a WTA-rangsorban, viszont már megízlelhette a diadal ízét a profik között, márciusban ugyanis diadalmaskodott Monterrey-ben. A formájáról sokat elárul, hogy New York-i menetelése során a címvédő Oszaka Naomi mellett győzött Arina Szabalenka és Jelina Szvitolina, valamint a háromszoros Grand Slam-bajnok Angelique Kerber ellen.

1968 óta szombaton vívták az első olyan GS-döntőt, amelyben két helyezetlen teniszező lépett pályára, a győztes pedig 2004 – Marija Sarapova wimbledoni diadala – óta a legfiatalabb GS-bajnoknak mondhatta magát. A két trónkövetelő először csapott össze egymással a felnőtt mezőnyben, előzőleg 2018-ban a wimbledoni bajnokság junior versenyében Răducanu bizonyult jobbnak.

A finálét a szeptember 11-i terrortámadások 20. évfordulóján tartott megemlékezés vezette fel. Mindkét teniszező a tőle megszokott, szélvészgyors alapvonaljátékkal kezdett, majd a balkezes Fernandez egy tízperces gém végén elbukta az adogatását. Csakhamar viszont riválisa is így tett, küzdelmes labdamenetek következtek, mígnem a következő Răducanu-brék egy óra elteltével már a szettelőnyt jelentette (6:4).

A folytatásban az eddigi hat GS-versenyén legfeljebb a harmadik fordulóig jutott Fernandez harcolt ki rövid életű brékelőnyt, majd román-kínai származású ellenfele fordított, és meglépett. A kanadai adogatóként két meccslabdát hárított, majd Răducanu szervált a mérkőzésért, de közben egy esésnél lehorzsolta a térdét, és néhány perces ápolásra volt szüksége. Ez azonban nem zavarta meg, hozta az adogatását (6:3), így az 1 óra 51 perces döntő végén ünnepelhetett.