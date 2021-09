A 2021-es tájfutó országos bajnokság háromszéki mozzanatának első versenynapján rendezték meg a Sepsi Grand Prix-t, ami egy bemutató, a tájfutást népszerűsítő viadal volt. A pénteken összesen 117-en álltak rajthoz a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban és környékén megtartott megmérettetésen, s tizenhárom korosztály legjobbjai állhattak fel a megyeszékhelyi dobogóra. A kezdők között (OpT) voltak érdekeltek a helyi versenyzők is, akik közül Butyka Elemér (16:18 perc) teljesítette a leggyorsabban a városi sprintet, második a szintén szentgyörgyi Boros Mónika lett, míg a pódium legalsó fokára a marosvásárhelyi Balogh Erika állhatott fel. Az Elit (M21/W21) kategóriában a férfiaknál a nagybányai Biro Ștefan Alexandru (9:17 perc) és a nőknél azonos idővel a kolozsvári Bartha Dorottya és Virág Tímea (10:50 perc) győzedelmeskedett.

Szombatra a Rétyi Nyírbe költözött az országos bajnokság mezőnye, ahol előbb középtávú megmérettetésre, majd a váltók küzdelmére került sor. Az előbbi verseny rajtjához 31 kategóriában összesen 400-an sorakoztak fel, a kezdők között pedig a kézdivásárhelyi Kertész Gyula Gábor (20:09 perc) diadalmaskodott. Férfi elitben a gyulafehérvári Bogya Tamás (38:41 perc), míg a nőknél a craiovai Andra Anghel (35:21 perc) nyert. A staféták között nem volt háromszéki csapat, az Elit-verseny pedig a férfiaknál (134:20 perc) és a nőknél (150:00 perc) egyaránt a Craiovai U váltójának a sikerét hozta.

A természetvédelmi terület vasárnap a tájfutók hosszútávú viadalának adott otthont, s akárcsak egy nappal korábban, most is 31 korcsoportban 400-an ragadtak iránytűt és térképet. A kezdők kategóriájában a jó döntések mellett a céhes városi Kertész Gyula Gábor (23:59 perc) volt a leggyorsabb, az M21-ben a Craiovai U színeiben versenyző Barkasz Dániel (83:16 perc), míg a W21-ben akárcsak középtávon, most is a craiovai Andra Anghel (72:03 perc) győzött. A sportolók délutánra Kézdivásárhelyre tették át a főhadiszállásukat, ahol a Tájfutó Sokadalomra keresztelt városi sprinttel (rövidtáv) ért véget az országos bajnokság. A kezdőknél a felső-háromszéki Kertész Gyula Gábor triplázott (13:17 perc), hiszen a két nyírbéli viadal után a céhes város utcáin is a leggyorsabb volt, a férfi Elit kategóriában a Gyulafehérvári Unirea versenyzője, Alin Ionuț Zincă (13:55 perc) nyert, a nők között harmadik győzelmét könyvelte el a craiovai Andra Anghel (13:31 perc). (tibodi)