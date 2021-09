A négyfordulós strandbirkózó World Series harmadik viadalát szervezte meg az elmúlt hétvégén a görögországi Katerini, ahol a román válogatott tagjaként jelen volt a megyeszékhelyi Sepsi-SIC sportolója, Cătălina Axente is. Birkózónk a +70 kg-os súlycsoportban volt érdekel, ahol ezúttal csak négyen harcoltak az aranyéremért, így mindenki mindenkivel megküzdött a végső diadalért.

Axente a török Beste Civelek Altug ellen kezdte görög vendégszereplését, s a sorozat egyik favoritjaként 5–0-ra hozta az első párharcát. A második mérkőzésén a görögországi Aikaterini Eirini Pitsiavával találkozott, s bár a meccs 1–1-gyel ért véget, mivel Cătălina pontozott utolsónak, így ő nyert. Két győzelemmel a tarsolyában a Sepsi-SIC birkózója utolsó viadalát a szintén hibátlan mérleggel rendelkező ukrán Irina Pasicsnyik ellen vívta, s akárcsak Olaszországban, most is kikapott tőle. Egy hete 2–1-re, most viszont 3–0-ra, és ezért Cătălina Axentének be kellett érnie az ezüstéremmel.

Az eredmény (+70 kg): 1. Irina Pasicsnyik (ukrán), 2. Cătălina Axente (román), 3. Aikaterini Eirini Pitsiava (görög), 4. Beste Civelek Altug (török).

A strandbirkózó World Series 2021-es kiírásának utolsó fordulóját és egyben döntőjét szeptember 25-én és 26-án tartják Mamaián. (t)