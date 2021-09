Kis létszámú, ám nagyon aktív csapatok indultak tegnap két sepsiszentgyörgyi helyszínről is, hogy összeszedjék a szemetet az Olt partjáról. A Háromszéki Közösségi Alapítvány kezdeményezésére a folyó forrásától Brassó megye határáig szombat délelőtt huszonegy településen tartottak – figyelemfelkeltési céllal is – folyótakarítási akciót.

Ez egy folyamat, amelynek már látszik az eredménye, hiszen itt az idei első akció előtt rengeteg szemét volt – mutatta Bereczki Kinga a Kaufland parkolójában gyülekező önkénteseknek az Olt gátját, ahol most alig látni eldobott szemetet. Az alapítvány igazgatója szerint ugyanis nem csupán a takarítás, hanem az áruház illetékeseivel történt egyeztetés is meghozta eredményét.

A takarítási akciók közvetlen célján túl – folyóvizeink minőségének javítása – a környezettudatos szemlélet meghonosítása a legfontosabb – fogalmazott az akció országos partnerének képviselője. Popescu Marta a Több Zöldet Egyesület (Asociația Mai Mult Verde) programkoordinátora szerint a mostani akció túlmutat a szemét összegyűjtésén, főként mert az országban elsőként hamarosan kamerákat állítanak fel az Olt partján, így az ellenőrzés, illetve a szemetelők felelősségre vonása is megvalósítható. A legtöbb gondot az építkezési hulladékok törvénytelen kihordása okozza, ezért a kamerákat azokra a helyekre szerelik, ahol ilyen szeméthegyeket azonosítottak – tette hozzá Bereczki Kinga. A tervek szerint egyébként összesen tizenhat kamerás rendszert építenek ki, ebből hamarosan nyolcat szerelnek fel: Szotyorban, Kilyénben, Sepsiszentgyörgyön és Oltszemen két-két helyen is, Sepsibükszádon, illetve Gidófalván.

Az Olt alacsony szintje miatt egyébként a mostani akció során olyan partszakaszokat is sikerült kitakarítani, amelyeket a múlt alkalommal a magas vízállás miatt nem lehetett, de most csónak is rendelkezésükre állt.

Az önkénteseket a munka végeztével jól megérdemelt gulyással kínálták a szervezők, akik azt is megígérték, hogy az összesítés után – hiszen az Olt felső folyásán, a szomszédos megyében is hasonló akció zajlott – a konkrét eredményekről is beszámolnak.