Újra szól az iskolacsengő

Gyermekek, szülők, pedagógusok várták nagy izgalommal a mai becsengetést, és lám, eljött a nap, amikor visszatérhetnek óvodába, iskolába, találkozhatnak barátaikkal, kollégáikkal, s bár óriási a zűrzavar az oktatás háza táján, mintha nem a problémákra összpontosítanának, hanem arra: a járvány által (is) megtépázott rendszerben kinyílhatnak az óvoda- és iskolakapuk, és személyes jelenléttel történik a tanítás.

Kivétel is van, az ország tizenkét településén 6 ezrelék fölötti az utóbbi két hét fertőzöttségi mutatója, ezért itt távoktatásban kezdődik a tanév. Az ünnepélyes tanévnyitók eufóriájában ellenben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet nagyon törékeny, egyik napról a másikra bezárhatnak az óvodák, iskolák, és a tanórákat vissza kell helyezni a számítógépek birodalmába. Ami ennél is aggasztóbb, olyan mulasztások, törvénykezési bukfencek közepette kezdődik a 2021/2022-es tanév, amelyek a korábbinál is mélyebbre süllyesztik a hazai oktatás színvonalát.

Sorin Cîmpeanu oktatási tárcavezető természetesnek tartja, hogy a kilencedikes új tantervek és tankönyvek helyett csupán egy módszertani útmutató készült el, ami segítséget nyújt a tanároknak abban, hogyan alkalmazzák a (2009-ben kidolgozott) kilencedik osztályos tanterveket a 2021–2022-es tanévben egy olyan nemzedék számára, amely – bár tankönyveik szinte soha nem voltak – az új tantervek szerint tanult az előkészítő osztálytól. Megszakad tehát a kilenc évvel ezelőtt indított – reformnak csak a legnagyobb jóindulattal nevezhető – folyamat, de ez nem fáj a döntéshozóknak, oldják meg a pedagógusok. Klaus Iohannis államelnök Tanult Románia terve is akadályokba ütközik, ugyanis a kabinet július 14-én vállalta, szeptember 10-ig kormányhatározattal erősíti meg az elnöki memorandum támogatását, ellenben említett napon ugyanaz a kormány elnapolta a döntést, mert hiányzott a gazdasági és szociális tanács bizottságának jóváhagyása. Talán ezen a héten ez is meglesz, év végéig a törvénymódosító tervnek is meg kell születnie, amit májusig terjesztenek közvitára.

Százával kezdenek iskolák egészségügyi és tűzvédelmi engedély nélkül, a diáktanácsok az iskolaelhagyás csökkentését és az oktatás minőségének javítását elősegítő intézkedésekért tüntetnek már az első iskolanapon, az ország egyetlen tanintézményének sincs kinevezett igazgatója, 2022. január 10-ig ideiglenes megbízatással vezetik az óvodákat, iskolákat, és aki nem kíván részt venni a szeptember 14-én induló versenyvizsgán, nem biztos, hogy e rövid időszak alatt az iskola minden gondját meg szeretné oldani. Újból lesznek viszont félévi dolgozatok, amelyeket az elmúlt tanévben a járvány miatt lefújtak, a záróvizsgák sem változnak...

Hamis tehát az iskolacsengő hangja, az öröm mellett a mély szomorúságot is hirdeti: úgy tűnik, ebben az országban egyhamar nem lesz minőségi oktatás, félő, hogy folytatódik az áldozati nemzedékek sora.