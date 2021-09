Az elmúlt száz év viszontagságai ellenére Önök éltetik a sepsiszentgyörgyi dalárdát, őrzik zenei hagyományainkat és „vígan dalolva” közösséget építenek és formálnak – tolmácsolta a rendezvény fővédnöke, Antal Árpád polgármester üdvözletét Nagy Zoltán megyei tanácstag. A kórusnak otthont adó intézmény, a Kónya Ádám Művelődési Ház nevében Tubák-Damian Diana igazgató mondott köszönetet a dalárda és Jakab Árpád karnagy lelkes, kitartó munkájáért.

A magyarság megtartotta külön lelkiségét, amelyet két legfontosabb megnyilvánulása, a nyelv és a szellem éltet – idézte Kodály Zoltán sorait a jubiláló kórus elnöke. Fazakas Géza szerint nagyszerű érzés részese lenni ennek a történelmi pillanatnak, de rövid számvetést is végzett az elmúlt száz esztendő történéseiről, amelyet a dalárda mindenkori tagjainak, vezetőinek hűsége éltetett. Mint ahogy a magyar dalkultúra évszázadok óta élteti a magyar lelkületet, hagyományt, értéket teremtve és továbbadva – összegzett az elnök, aki szerint az elkövetkezőkben is ez lehet a dalárda, de minden kórus feladata, hiszen az énekléssel valójában értékmentést végeznek. De az elismerésen túl, hiszen a dalárda kétszeres arany fokozattal is rendelkezik, jó együtt énekelni, jó érezni, hogy összetartozunk, jó együtt létrehozni a kodályi „nagy harmóniát” – fogalmazott Fazakas Géza.

Jakab Árpád karnagy a dalárda eddigi tizenkét karnagya közül közvetlen elődjét, László Attilát emelte ki, aki közel fél évszázadon át vezette-nevelte az együttest. Megtiszteltetés, hogy ilyen neves elődöktől vehette át a karnagyi pálcát – fogalmazott Jakab Árpád, majd Barabás Andort, a dalárda egykori zászlóbizottságának elnökét idézve vezette fel a dalárda új zászlójának felszentelését, amely az 1928-ban készült lobogó hasonmása. A Puskás-Hajdú Gábor által készített új jelképet Bancea Gábor lelkész áldotta meg, idézve és értelmezve Mózes könyvének egy részletét: „az Úr a mi zászlónk”.

Az ünnepi hangverseny keretében a Cantus Firmus Vegyes Kar – karnagy Jakab Árpád –, a marosvásárhelyi Cantuale Énekegyüttes Nyilas Szabolcs vezetésével, a Siófoki Férfi Dalkör Egylet – karnagy Lovrek Károly – és az ünneplő Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda – karnagy Jakab Árpád – lépett a közönség elé.

A díszoklevelek átadása után a jubiláló dalárdát meleg szavakkal köszöntötte Tóth-Guttmann Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke, a részt vevő együttesek és Háromszék majd minden kórusának vezetője szimbolikus ajándékokkal köszönték meg a nagy „előd”, a helyi kórusmozgalom úttörőjének szolgálatát.