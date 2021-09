Péntektől tegnapig zajlott Kézdivásárhelyen az Őszi sokadalom második felvonása. Pénteken már az utcai árusok és a népi művészek is benépesítették a Gábor Áron teret, a rendezvény vasárnap este a Republic koncertjével ért véget.

Az idei sokadalom hivatalos megnyitóját is péntek délután 17 órakor tartották a Vigadó előtti téren a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjai és fúvószenekara fellépésével. Az előadások és koncertek a Vigadó udvarán és a volt kaszárnyánál felállított szabadtéri színpadon zajlottak, gyermekprogram, ifjúsági tér, utcazene, papírszalvéta-, kártyanaptár-, telefonkártya-kiállítás és -börze várta az érdeklődőket.

A Gyűjtemények Házának a mostani volt a kilencedik, börzével egybekötött kiállítása helybéli és sepsiszentgyörgyi gyűjtők részvételével. A szervezők az utcazene-kedvelőkre is gondoltak, idén utcazenéből gazdag volt a felhozatal, hiszen a helyiek mellett sepsiszentgyörgyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi muzsikusok is felléptek. Az ifjúsági tér vendége volt többek között Rácz Zsófia, a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára és Kacsó-Doboly Izabella, a román kormány ifjúsági államtitkára, valamint közönségtalálkozót is tartottak a Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapattal és a közkedvelt Pittyes Kettessel.

A sokadalom tegnap este a volt kaszárnyánál másfél órás Republic-koncerttel zárult. A tűzijáték idén elmaradt. A sokadalom ideje alatt a résztvevők egyészségügyi ellátásáról a Megyei Vöröskereszt és a Salvatore Egyesület önkéntesei gondoskodtak.