Alapfokon elítélték a nagyajtai polgármestert

Bihari Edömér lapunknak úgy nyilatkozott, természetesen fellebbez: nem követett el semmi olyant, amiért börtön járhatna – még felfüggesztett formában sem –, ezért igencsak bízik abban, hogy a fellebbvitelen megsemmisítik az alapfokú döntést, s felmentik minden vád alól. A Háromszék kérésére részleteiben ismertette a két, egymással összefüggésben levő ügyet.

A történet 2009-ben kezdődött, amikor a nagyajtai községháza partnerségre lépett az IREX Alapítvánnyal, amely nemzetközi partnerével, a Microsofttal a községi könyvtárakat számítógépekkel szerelte fel, programokat adományozott és világhálóhoz való hozzáférést biztosított. Ennek az együttműködésnek egyik feltétele volt, hogy a könyvtárnak teljes munkaidős alkalmazottal kell rendelkeznie. Ekkoriban a kormány éppen tiltotta az önkormányzatoknak, hogy az év végéig munkaerőt alkalmazzanak – és a nagyajtaiak nem is szegték meg a törvényt. Ám december 18-án versenyvizsgát tartottak, annak nyertesével pedig január első napjaiban – amikor a tiltás már nem volt érvényben – szerződést kötöttek. Aztán a hónap végén ismét alkalmazás-stopot jelentett be a kormány, a prefektusi hivatal pedig vitatni kezdte az alkalmazás törvényességét. Az önkormányzat úgy vélte, azzal, hogy versenyvizsgát tartott, nem lépte túl a kormány rendelkezését, hiszen decemberben nem szerződött, és vállalta a pereskedést. Alapfokon nyert is, de a fellebbvitelen, 2012 nyarán vesztettek, az ítélet szerint pedig meg kellett volna szüntessenek minden, az alkalmazással összefüggésben levő helyi határozatot, ideértve a versenyvizsga eredményét is. Hogy ne kelljen szerződést bontaniuk az IREX-szel, és esetleg kártérítést fizetni a megállapodás megszegéséért, ezt nem tették meg csak 2015 elején, amikor az alapítvánnyal kötött szerződés lejárt.

Az ügyészség szerint azonban azzal, hogy bő két és fél évig nem tettek eleget az ítéletnek, hivatallal való visszaélést követtek el, és megkárosították az önkormányzatot. Bihari Edömér úgy véli, pénzbüntetés kiszabását kérhették volna – mert az akkor érvényes büntető törvénykönyv az írta volna elő –, de semmiképp börtönt, hiszen súlyosságát tekintve nem kirívó az eset, sőt, ők valójában, jogi értelemben nem is hivatali visszaélést követtek el. Ráadásul ő és a jegyző jóhiszeműen cselekedtek, hiszen mindvégig a község javát szem előtt tartva cselekedtek. „A biblionetes programban való részvételünk éveken át Nagyajta hasznára volt. Kezdetben, amikor az internet nem volt még elterjedve, az itthoniak és a távolban élők kapcsolattartását segítette, aztán sokáig a gyermekek idegen nyelv, matematika, földrajzi és történelmi ismereteik elsajátítására használhatták az adományba kapott szoftvereket, sőt, a könyvtáros kiképzést kapott, hogy a mezőgazdasági támogatást igénylőknek segíthessen a földek beazonosításában és berajzolásában. Ezért járjuk hát a jegyzővel közösen bő tíz éve a bíróság minden fórumát, ezért fenyeget börtön” – fakadt ki Bihari Edömér polgármester.

A két tisztségviselőt a községházának okozott kár megtérítésére is kötelezték, így a községvezetőnek 24 733 lejt, a jegyzővel közösen pedig 10 498 lejt kell fizetnie – az adott összegig vagyonukat zárolták –, emellett jogi költségként 600–600 lejt kell törleszteniük, a hivatalból kinevezett védőügyvédek 1736 lej honoráriumát az állam állja, és az Igazságügyi Minisztérium költségvetéséből fedezik.