A szerb világelső azzal a céllal kezdte meg szereplését New Yorkban, hogy az év negyedik Grand Slam-tornáját is megnyerje. Erre a sportág csaknem 150 éves történetében csak két férfi és három női játékos volt képes, legutóbb a legendás Rod Laver 1969-ben, valamint Steffi Graf 1988-ban mutatta be ezt a bravúrt.

Đoković az előző négy meccsén elvesztette a nyitószettet, és ezúttal is ez történt: Medve­gyev jól kezdett, és két bréklabdát hárítva végigvitte az előnyét. A moszkvai teniszező 47 perc alatt szettelőnybe került úgy, hogy mind a 15 első adogatása után megnyerte a pontot (6:4).

Az eddig csupán egyetlen szettet vesztett orosz a folytatásban is magabiztos volt, megfordította a szervagémjét, a szerb nem sokkal később dühében összetörte az ütőjét. A 25 éves Medvegyev ismét brékelte rendkívül feszült ellenfelét, majd kiszerválta a játszmát, és másfél óra elteltével egy szettnyi távolságba került élete első GS-serlegétől (6:4).

A harmadik felvonás a harmadik Medvegyev-brékkel indult, a 198 centis trónkövetelő közben a világelső ötödik bréklabdáját is hárította, és továbbra sem vesztette el az adogatását. Néhány további Đoković-hiba révén az orosz kivitelezte a dupla bréket, és már a diadal küszöbén állt. Néhány perccel később nem remegett meg adogatóként, és a közönség hangorkánjától kísérve lezárta a 2 óra 16 perces döntőt (6:4).