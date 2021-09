Kamionosok ünnepe Erdővidéken

Kamionos találkozót az országban sem sokat szerveznek, ráadásul a szigorítások miatt tavaly nem is lehetett egyetlenegyet sem megtartani – az esemény iránt érdeklődőből nem volt tehát hiány. Papuc Attila főszervező elmondása szerint sokan hívták fel, hogy távolabbról is jönnének, de nem nagyon merte biztatni a részvételre, mert a rendezvényt azzal a feltétellel engedélyezték, hogy kétszáz személynél többen ne vegyenek részt, ezért főként Maros, Hargita és Brassó megyéből érkeznek barátaik. És valójában célt is értek, hiszen megközelítőleg száz kamionos volt jelen.

Látványos volt, ahogy a déli órákban Barót utcáin tömött sorokban felvonultak a fellobogózott, dudáló teherautók, és integettek az abban ülők. Végighaladtak a Kossuth utcán, betértek a tömbházak közé, majd Felsőrákos felé vették az irányt, hogy a falu határában kicsit önfeledten szórakozhassanak.

„Nem volt egyszerű a szervezés, néhány tervezett programpontról le kellett mondanunk, majd arra kellett vigyáznunk, hogy amennyire lehet, mindenki tartsa be az járványveszély miatt bevezetett óvintézkedéseket – oltási igazolást néztünk, volt, hogy gyorstesztet végeztünk –, de valójában azért ez nem befolyásolt semmit, sikerült jól szórakoznunk. Természetesen nagy volt az érdeklődés az ügyességi versenyek iránt. Örömmel mondhatom: jó sofőrjeink vannak, mindegyik kiválóan teljesített. És jól érezték magukat családtagjaink is, akik élvezték, hogy végre itthon vagyunk, végre nem úton vagyunk, hanem közösen lazítunk kicsit” – mondotta Papuc Attila.